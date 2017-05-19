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明多雲偶有短暫陣雨 高溫27至31度

明（20）天的天氣與今天差不多，全台各地大部分時間雲量偏多，有時會下不大的短暫陣雨。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-19  20:55

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）天的天氣與今天差不多，全台各地大部分時間雲量偏多，各地高溫介於27到31度，有時會下不大的短暫陣雨，提醒國中會考的考生要攜帶雨具備用。

綜合《中央氣象局》與《天氣風險公司》預報，受到南方雲系北移，全台各地以及外島都有機率下雨，其中又以東部地區降雨機率最高，為50到60%，其他各地多在20至30%，不過雨勢不會太大，大部分的時間為陰天，北部地區太陽可能會露臉。另外山區午後也有機會降短暫陣雨。

溫度的方面，明天東部地區高溫27至28度，外島高溫26到29度，其他地區高溫多在28到31度之間。中午可能稍微悶一點，但整體而言不會太熱。

紫外線指數方面，明天外島、新竹、苗栗、高雄、屏東與台東為過量級，其他地區為高量級。提醒外出遊玩時應注意防曬。

空氣品質的方面，明天中南部為對敏感族群不健康的橘色提醒，記得攜帶口罩以免不適。花東為良好，其他地區為普通。

根據氣象專家吳德榮在《洩天機教室》的報導，週日至下週一（21至22日），西半部的天氣會比較穩定，感覺較為悶熱，東半部及午後山區則有局部短暫陣雨。

明天東部地區高溫27至28度，外島高溫26到29度，其他地區高溫多在28到31度之間。（圖擷取自中央氣象局）

明天外島、新竹、苗栗、高雄、屏東與台東為過量級，其他地區為高量級。（圖擷取自中央氣象局）

明天中南部為對敏感族群不健康的橘色提醒，記得攜帶口罩以免不適。（圖擷取自環境保護署）

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