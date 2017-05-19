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哇這是什麼花！來自南美的煙斗花藤 令人驚艷

煙斗花藤的花就像一隻大彩蝶。（記者蔡宗勳攝）

2017-05-19  19:10

〔記者蔡宗勳／中埔報導〕哇這是什麼花，怎麼像一隻大彩蝶，還揹著一個「瓜瓜」，行經嘉135線6.5公里處的民眾，往往被路旁的巨大奇花給吸引，按捺不住好奇心停車觀賞。

嘉135線是中埔市區通往石硦林場的主要道路，假日遊客絡繹於途，看好觀光商機，沿途有不少風味餐館與咖啡店，位於6.5公里處的這家餐館，其停車場上方有株開著很特別花的植物，鮮艷奪目意外成為其「招牌」。

店家葉濰輔指出，這是又稱巨花馬兜鈴的煙斗花藤，原產地在南美洲，目前在台灣並不常見，網路上能查詢的資料也有限。

葉濰輔說，馬兜鈴科的花很特別，大多有U型花冠斗，長相有如薩克斯風或煙斗，煙斗花藤不僅色彩鮮艷，而且花的個頭很大，最大的就像一頂垮掉的彩色斗笠，引人注目。

葉濰輔表示，煙斗花藤的花季一般為春末至秋季，但他4年前種植的這株煙斗花藤，終年都會開花，因為吸引許多賞花客，後來又買了幾株種植，但花朵都偏小，不像這株如此巨大又鮮艷。

煙斗花藤花宛若背著小瓜。（記者蔡宗勳攝）

煙斗花藤花宛若背著小瓜。（記者蔡宗勳攝）

煙斗花藤的花鮮艷奪目。（記者蔡宗勳攝）

嘉135線6.5公里處的煙斗花藤。（記者蔡宗勳攝）

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