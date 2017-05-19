國中會考20、21日登場 記得拔手機電池關手錶聲響

2017-05-19 18:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中會考明、後天登場，南投縣有8個考場，今日下午開放看試場，只能在外看座位表，不能進入試場查看。試務單位提醒，考試前記得關掉手錶鬧鈴功能，放包包內的手機最好拔掉電池，以免鬧鐘也響，被記違規遭扣分。

國中會考今日下午開放看考場，南投縣內包括：中興高中、南投高中、南投高商、草屯商工、暨大附中、埔里高工、竹山高中、水里商工等8個考場，都有應考學生趕來查看自己的試場位置及座次表，明日考試時才不用緊張地找尋試場，影響心情。

今年的國中會考與往年規定大致相同，後天最後一節考英聽，考生切記不能遲到，而試場內不能喝水，有感冒或身體特殊狀況須戴口罩、穿外套，則須讓監考委員先檢查。

每年幾乎都會有試場內手機聲響的違規事件，國立中興高中也提醒考生，手機若要帶進試場要放在包包裡，且最好拔掉電池，以免手機有鬧鈴功能自動發出聲響；至於手錶若有鬧鐘等功能也記得要關掉，否則發出聲音都算違規。