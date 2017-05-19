過期原料做的蝦味先 食藥署：已下架5千多公斤

2017-05-19 18:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕裕榮食品公司用過期原料製作蝦味先等五種產品，違反食安法被勒令停業、產品需下架回收；根據食品藥物管理署統計，至今天下午止，共下架約5280公斤。

食藥署表示，已要求各地方政府衛生局協助所轄相關下游食品業者儘速完成產品下架作業，並要求裕榮公司所在地高雄市衛生局要求裕榮完成所有回收。

食藥署表示，調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期的食品，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，應予沒入銷毀，並可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。