國際志工入校 頭家國小學生學英文兼感受多國文化

2017-05-19 18:25

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區頭家國小引進國際志工，增加學童國際視野，20歲來自加拿大的楊致豪，父親是台灣人、媽媽是香港人，他表示，以前只是跟隨父母返台旅遊，這次來台發現台灣的教育環境與加拿大及香港很不一樣，例如廁所都是蹲的，午餐學童要自備餐具，運動也比香港多；學童則表示，透過來自不同國家的志工，了解各國不同風土民情，很有趣。

頭家國小校長王玉龍表示，這幾年該校透過AIESEC（國際經濟商管學生會）引進各國志工，這些國際志工來自不同國家，主要是大專院校的學生，到該校一至六年級各班上課，以英語告訴學童當地的地理環境、風俗民情，一方面有助於學童的英語學習，同時也提升學童的國際觀，陸續到該校的國際志工已約有20人。

20歲的楊致豪來自加拿大，就讀多倫多大學二年級，主修經濟數學。他表示，父親來自台灣、媽媽則是香港人，之前只是回台旅遊，這次利用學校4至9月放暑假來台擔任志工，才發現台跟他生長的香港及加拿大不同。

讓他最驚訝的是，台灣學校的廁所都是蹲廁，在加拿大都是坐馬桶，而且午餐時都是學校備好餐具，台灣則是學生要自己帶餐具，此外國小在香港就讀的他發現，台灣學校裡的運動很多，香港因地小人稠，幾乎都以課業為主；楊致豪希望藉由擔任國際志工，幫助別人，也為自己累積工作經驗。

頭家國小學童則表示，上次來校的國際志工是墨西哥人，上課時還特別帶來墨西哥草帽，令人印象深刻，透過不同國際志工，可以體驗各國文化，很有趣。