| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全場高呼要阿扁上台致詞 阿扁選擇這麼做... 宜蘭市204停車場舊宿舍 驚見袋屍 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

勇於面對逆境 方佳柔獲總統教育獎

2017-05-19  18:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市碇內國中原住民學生方佳柔，勇於面對逆境、奮發向上，榮獲「總統教育獎」殊榮，方佳柔說，現在手心向上接受幫助，以後有能力也要幫助別人，回饋社會。

方佳柔的父親於去年過世，靠其母在台北當家事清潔員維持家計，為中低收入戶，家中經濟不甚寬裕，佳柔懂事而早熟，平時下課會帶弟弟做功課，煮晚餐幫忙家務。

方佳柔也相當上進，在校功課名列前茅，也參加桌球隊、田徑隊及美術社，允文允武，並兩度拿到基隆市阿美族語朗讀比賽冠軍，去年全國阿美族語朗讀比賽季軍。

除了學業優異，佳柔的服務熱忱也不落人後，在班上總是主動積極協助同學，已擔任班長3次，受同儕喜愛，「現在，我是個手心向上，需要幫助的人；但在未來，我將服務社會，做個手心向下、有能力幫助別人的人。」方佳柔說，能幫助對方擊敗挫折，看到他們滿足的笑容，就是最大的成就與喜悅。

碇內國中校長王淑芬表示，佳柔年紀雖輕卻有極大抱負，希望未來能設立族語育樂園，傳承原住民文化，協助離鄉背井到都市謀生的原民同胞，「她以後一定會對社會有所貢獻，成為年輕孩子的典範。」

「教育無他，愛與榜樣而已。」王淑芬說，無論是待人處事、自身學業，佳柔均能用愛與熱忱來面對，樹立榜樣，她的經歷更能激勵所有同學，在面對困境時不挫折、不沮喪，抬頭挺胸的勇敢向前走，得獎是實至名歸。

教育處表示，今年總統教育獎國中組有55人參加，學校推薦後，經縣市初審、教育部複審，評選出18名學生，佳柔勇於面對逆境的勇氣與奮戰不懈的精神，獲得評審的嘉許與肯定，頒獎典禮預計7月7日於總統府大禮堂舉行，由總統蔡英文親自頒發獎助學金、獎狀、獎座勉勵。

廣告
  • 勇於面對逆境，方佳柔（左）獲總統教育獎。（碇內國中提供）

    勇於面對逆境，方佳柔（左）獲總統教育獎。（碇內國中提供）

  • 方佳柔年紀雖輕卻有極大抱負，希望未來能設立族語育樂園，傳承原住民文化。（碇內國中提供）

    方佳柔年紀雖輕卻有極大抱負，希望未來能設立族語育樂園，傳承原住民文化。（碇內國中提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原住民 碇內國中 總統教育獎
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：勇於面對逆境 方佳柔獲總統教育獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.