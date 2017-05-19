勇於面對逆境 方佳柔獲總統教育獎
2017-05-19 18:58
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市碇內國中原住民學生方佳柔，勇於面對逆境、奮發向上，榮獲「總統教育獎」殊榮，方佳柔說，現在手心向上接受幫助，以後有能力也要幫助別人，回饋社會。
方佳柔的父親於去年過世，靠其母在台北當家事清潔員維持家計，為中低收入戶，家中經濟不甚寬裕，佳柔懂事而早熟，平時下課會帶弟弟做功課，煮晚餐幫忙家務。
方佳柔也相當上進，在校功課名列前茅，也參加桌球隊、田徑隊及美術社，允文允武，並兩度拿到基隆市阿美族語朗讀比賽冠軍，去年全國阿美族語朗讀比賽季軍。
除了學業優異，佳柔的服務熱忱也不落人後，在班上總是主動積極協助同學，已擔任班長3次，受同儕喜愛，「現在，我是個手心向上，需要幫助的人；但在未來，我將服務社會，做個手心向下、有能力幫助別人的人。」方佳柔說，能幫助對方擊敗挫折，看到他們滿足的笑容，就是最大的成就與喜悅。
碇內國中校長王淑芬表示，佳柔年紀雖輕卻有極大抱負，希望未來能設立族語育樂園，傳承原住民文化，協助離鄉背井到都市謀生的原民同胞，「她以後一定會對社會有所貢獻，成為年輕孩子的典範。」
「教育無他，愛與榜樣而已。」王淑芬說，無論是待人處事、自身學業，佳柔均能用愛與熱忱來面對，樹立榜樣，她的經歷更能激勵所有同學，在面對困境時不挫折、不沮喪，抬頭挺胸的勇敢向前走，得獎是實至名歸。
教育處表示，今年總統教育獎國中組有55人參加，學校推薦後，經縣市初審、教育部複審，評選出18名學生，佳柔勇於面對逆境的勇氣與奮戰不懈的精神，獲得評審的嘉許與肯定，頒獎典禮預計7月7日於總統府大禮堂舉行，由總統蔡英文親自頒發獎助學金、獎狀、獎座勉勵。
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