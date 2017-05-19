豐原下週真人布袋戲登場 布袋戲歌后、金曲歌王飆歌
2017-05-19 18:15
〔記者李忠憲／台中報導〕端午節將至，葫蘆墩文化中心將在下週六（27日）端午前的週末，邀請布袋戲歌后黃鳳儀、台語金曲歌王黃文星，與COSPLAY無限人形劇場合作，進行真人金光布袋戲演出。除有有群聚小農市集及文創雜貨，安排創意氣球及小丑互動趣味演出、親子DIY彩繪外，晚間壓軸布袋戲演出中，黃鳳儀、黃文星也將演唱多首膾炙人口的布袋戲及當紅台語歌曲，歡迎民眾前往。
葫蘆墩文化中心今天上午舉辦「慶端陽‧樂豐趣」活動前記者會，以端午節龍舟為活動揭開精彩序幕，現場也邀請到台灣布袋戲名人黃俊雄與西卿的長女，同時也是新一代布袋戲歌后黃鳳儀站台宣傳，她也搭配COSPLAY真人金光布袋戲演唱經典名曲「苦海女神龍」，以及新曲「情海女神龍」，現場立刻響起掌聲。
黃鳳儀說，金光布袋戲已傳承到第2代，傳統布袋戲歌優只要在旁專注唱歌即可，與真人布袋戲合作10多年來，必須與表演者進行彩排走位，難度高上許多，但2種表演方式她都很喜歡。新版「情海女神龍」沒有以前「苦海女神龍」那般悲情，因為現代女性比較不會為感情煩惱，唱腔上會比較有氣勢。
葫蘆墩文化中心表示，「慶端陽‧樂豐趣」活動將在下週六下午4時登場，群聚小農市集及文創雜貨，讓市民探訪尋寶，並安排創意氣球及小丑互動趣味演出，及扭蛋親子DIY彩繪活動。晚間7點則以布袋戲為活動主軸。
當日參加活動民眾只要到文化中心打卡按讚，前100名還可獲得精緻野餐墊，於廣場草坪享受午後悠閒時光。演出前現場發送800支枝仔冰，讓民眾提前感受沁涼舒爽的初夏氣氛。活動詳情可上台中市葫蘆墩文化中心粉絲頁或中心網站查詢。
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