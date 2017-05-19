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修憲或修身分法？ 平埔族「正名」座談會看法分歧

2017-05-19  18:13

〔記者歐素美／台中報導〕「建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會」今天下午在台中市豐原區召開，上百名中部地區的平埔族代表參與，對於平埔族「正名」採修憲或修正原住民身分法，與會人員發言踴躍，但看法分歧，政務委員林萬億及原民會主委夷將．拔路兒表示，憲法已明確保障原住民權益，希望大家支持原住民身分法修正草案，早日完成平埔族「正名」。

這項座談會由林萬億主持，原民會主委夷將．拔路兒及台中市原民會主委馬耀谷木等皆出席，來自南投、苗栗等中部地區的平埔族代表上百人到場。

原民會簡報指出，原住民身分法修正草案對平埔原住民身分認定大幅放寬，凡直系血親在日治時期戶口調查簿種族欄登記有「熟」者，皆可申請認定平埔原住民。部分與會人員質疑 ，為何台中市還沒有開放平埔族登記？家住豐原的平埔族潘誠人表示，是否為平埔族後代，戶政單位皆有資料，政府應積極推動，主動通知平埔族前往登記。

多位平埔族代表皆感謝蔡英文總統上任後推動平埔族正名運動，有人要求讓原住民身分法修正草案通過，取得「正名」身分，再來爭取其他權益；但有人則堅持以修憲方式，在平地原住民條文下增列平埔原住民，並要求針對平埔族的轉型正義有明確的法律敘述，不能以「平埔原住民之民族權利，另以法律定之」唬弄過去。

林萬億表示，去年底即提出原住民身分法修正草案，準備今年2月送立法院，但行政院長林全說「外面有聲音」，問題就出在這，原本正名是很好的事情，正名之後，我們再一步一步來，結果現在需等建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會五場召開結束。台中市是第二場。

林萬億說，真的想要說服大家，不要想得太完美，這一等已10年，很多努力的人都已去世。今天大家意見不同，希望這次一股作氣將正名運動完成。

林萬億指出，修憲工程浩大，曠日費時，憲法僅第四條因參政權才分山地原住民及平地原住民，其餘並不分平地、山地，增修條文第十條已明確保障原住民權益，而且其他相關的如原住民工作權保障法、原住民族教育基本法及目前推動的原住民族語言發展法，只要平埔族正名即可全部享有。

修正的第一項第三條「平埔原住民之民族權利，另以法律定之」，是基於全國還有多達238個其他法案，需時間一件一件整理釐清，若有需要才須另定法律，但法律一定要經過立法院，不可能亂訂，不會唬弄大家，呼籲大家放心，並支持原住民身分法修正草案，早日完成平埔族「正名」。

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  • 政務委員林萬億在「建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會」中，呼籲與會平埔族人支持原住民身分法修正草案。（記者歐素美攝）

    政務委員林萬億在「建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會」中，呼籲與會平埔族人支持原住民身分法修正草案。（記者歐素美攝）

  • 原民會主委夷將．拔路兒表示，原住民身分法修正草案原訂2月即送立法院審查。（記者歐素美攝）

    原民會主委夷將．拔路兒表示，原住民身分法修正草案原訂2月即送立法院審查。（記者歐素美攝）

  • 與會的平埔族發言踴躍。（記者歐素美攝）

    與會的平埔族發言踴躍。（記者歐素美攝）

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