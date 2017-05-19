修憲或修身分法？ 平埔族「正名」座談會看法分歧
〔記者歐素美／台中報導〕「建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會」今天下午在台中市豐原區召開，上百名中部地區的平埔族代表參與，對於平埔族「正名」採修憲或修正原住民身分法，與會人員發言踴躍，但看法分歧，政務委員林萬億及原民會主委夷將．拔路兒表示，憲法已明確保障原住民權益，希望大家支持原住民身分法修正草案，早日完成平埔族「正名」。
這項座談會由林萬億主持，原民會主委夷將．拔路兒及台中市原民會主委馬耀谷木等皆出席，來自南投、苗栗等中部地區的平埔族代表上百人到場。
原民會簡報指出，原住民身分法修正草案對平埔原住民身分認定大幅放寬，凡直系血親在日治時期戶口調查簿種族欄登記有「熟」者，皆可申請認定平埔原住民。部分與會人員質疑 ，為何台中市還沒有開放平埔族登記？家住豐原的平埔族潘誠人表示，是否為平埔族後代，戶政單位皆有資料，政府應積極推動，主動通知平埔族前往登記。
多位平埔族代表皆感謝蔡英文總統上任後推動平埔族正名運動，有人要求讓原住民身分法修正草案通過，取得「正名」身分，再來爭取其他權益；但有人則堅持以修憲方式，在平地原住民條文下增列平埔原住民，並要求針對平埔族的轉型正義有明確的法律敘述，不能以「平埔原住民之民族權利，另以法律定之」唬弄過去。
林萬億表示，去年底即提出原住民身分法修正草案，準備今年2月送立法院，但行政院長林全說「外面有聲音」，問題就出在這，原本正名是很好的事情，正名之後，我們再一步一步來，結果現在需等建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會五場召開結束。台中市是第二場。
林萬億說，真的想要說服大家，不要想得太完美，這一等已10年，很多努力的人都已去世。今天大家意見不同，希望這次一股作氣將正名運動完成。
林萬億指出，修憲工程浩大，曠日費時，憲法僅第四條因參政權才分山地原住民及平地原住民，其餘並不分平地、山地，增修條文第十條已明確保障原住民權益，而且其他相關的如原住民工作權保障法、原住民族教育基本法及目前推動的原住民族語言發展法，只要平埔族正名即可全部享有。
修正的第一項第三條「平埔原住民之民族權利，另以法律定之」，是基於全國還有多達238個其他法案，需時間一件一件整理釐清，若有需要才須另定法律，但法律一定要經過立法院，不可能亂訂，不會唬弄大家，呼籲大家放心，並支持原住民身分法修正草案，早日完成平埔族「正名」。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 崩潰！裝潢半年 屋內長出一坨坨怪東西...
- 改加油口號「反應援」 象迷在全猿主場惹議
- 都給你喝就好了啊！他攝影機架水中揪「偷水賊」 網友卻大呼超療癒！
- 人類排放氮影響遠洋生態 台大研究登《Science》
- 宿舍浴室蓮蓬頭噴毛 男大生崩潰 網友喊「好噁」
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 送香皂政策遭議員質疑 魏明谷一句話神回
- 木村拓哉動作戲揚威坎城 受訪時菜英文卡卡掉漆
- 太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉
- 見歐洲議會團 蔡總統：台灣是國際可以信賴的夥伴
- 騎士對資源回收長者大小聲 竟遭正義魔人怒砍
- 黑嘉嘉親密之旅 機場認不出老爸
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 韓娛樂公司海選 三百多人秀藝
- 涉持搶暴力討債還請關公 「把風」下場是...
- 林 全︰鬆綁法規 提振投資
- 《精品公益》4
- 中職》明星賽超高人氣 兄弟票房唯一負成長
- 自由廣場》國民黨 一中沒有敵人
- MLB》囂張甩棒激怒勇士 包爺遭火球報復（影音）
- 19~29坪、單價71~80萬 板南線成交密碼浮現
- 「他」砸上億選黨主席... 邱毅：為了縣市長提名權
- 宜蘭市204停車場舊宿舍 驚見袋屍
- 三大法人賣超4億 外資賣超12億
- 醫學生前進WHA 將旁聽議程
- 《2017春夏底妝─立體光》策略性打光
- 角頭大哥過世 手下涉擁槍販毒護地盤被逮
- 小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王
- 老牌勁旅獅象對決 今日賽事預告與轉播
- 吳敦義與青年對談 連勝文同台
- 中職》洲際球場雨勢不斷 統一、兄弟延至明雙重賽
- 小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗
- （影音）豬哥亮3年前有救卻放棄治療 方芳淚曝「你不聽話」
- 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
- 到部落喜宴場合埋伏抓酒駕 議員批：把原住民當獵物
- 來自「星星」的詹 凡人無法擋
- 素珠阿姨拄拐杖 哀痛送豬哥亮
- 孫芸芸蕭亞軒 型女「鏡」技場
- 《碧璽‧明日之星》2
- 玉山盃青棒賽5/23開打 高雄聯隊拚「史上第一冠」（影音）
- 田徑》亞青少41國、700位好手聚集 台跨欄小將明出擊
- 《太陽》金智媛脫軍袍 《三流之路》當服務員
標題：修憲或修身分法？ 平埔族「正名」座談會看法分歧
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email