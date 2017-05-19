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腦麻兒蔡東霖陳情蔡總統 柴油貨卡可搭4人了

2017-05-19  18:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市英明國中三年級學生蔡東霖是腦麻兒，他非常熱愛汽車，從聲音就能判斷是否故障；去年東霖寫信向總統蔡英文陳情，希望某美式柴油貨卡搭乘人數，能從2人放寬到4人，雖然蔡總統沒有回信，覺得納悶，但法令最後變更了，東霖還是很高興。

父親蔡易達表示，東霖很喜歡全家一起去露營，認為美式的柴油貨卡最適合他，卻發現駕駛座後方的第二排座位，依法竟然不能坐人，曾有朋友被罰款，所以東霖寫信陳情。

東霖的母親王淑萍曾花了7年時間接受人工授精都失敗，沒想到竟然自然懷孕，一度懷疑驗孕棒過期，沒想到期待已久的新生命，竟因吸入胎便而罹患腦性麻痺。

不過，蔡易達與王淑萍夫婦樂觀迎接新生命，他倆的活力感染東霖，讓他在求學過程，一直樂觀正向，並積極參與班級活動，蔡易達感性地說：「他就是我們的全部！」

東霖明、後兩天將參加國中教育會考，希望能考取高雄高工資訊科為第一志願，擅長資訊及電腦的他，以賈伯斯為學習對象，希望將來當程式設計師，研發機器人，將來代替自己照顧父母。

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  • 蔡東霖跟母親王淑萍一樣樂觀進取。（記者洪定宏攝）

    蔡東霖跟母親王淑萍一樣樂觀進取。（記者洪定宏攝）

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相關關鍵字： 柴油車 腦麻兒 蔡東霖 蔡英文 陳情
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