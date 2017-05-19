五代百人百「扇」孝為先彩繪 南榮創客基地開幕
2017-05-19 18:03
〔記者楊金城／台南報導〕南榮科大今慶祝50週年校慶，商管學院並為「創客基地」揭牌，南榮樂齡大學、鹽水區農會四健會號召從85歲到5歲、跨越5個世代的百位學生，體驗彩繪扇子的創客學習課程，為創客基地開幕。
校長王俊惠說，南榮科大本著「大學社會責任」精神，結合新營地區高中、國中、小學，組成第一個溪北創客聯盟，將教學、實習資源與社區共享，提供聯盟學校做為創客教育場所使用，將三創教育（創新、創意、創業）往下扎根。
為「創客基地」成立開幕，舉辦的百「扇」孝為先活動，請來大衛營幼稚園、岸內國小、明達中學、南榮科大、樂齡大學（銀髮族） 5種不同年齡層學生，以創客精神共同創作百人百扇彩繪活動，完成後的彩繪扇子再送給媽媽，在5月份慈暉孝親月，宣傳孝道美德的精神。
85歲樂齡大學學員柯職一邊用筆描繪圖形，再撕貼色紙於扇子上，和5歲幼童黃威綸一樣手腳靈活，高興的完成創客作品。
南榮創客基地設有陶藝、木工、金工、塗裝、金屬加工、3D列印、數位等7個創作工坊，也有大型創意教室、三創展示室、孵蛋室、會談室，提供師生進行三創活動空間。
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