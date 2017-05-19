新北端午節活動照過來 多區包粽、手作體驗

2017-05-19 17:54

〔記者何玉華／新北報導〕新北市各區在端午節前夕，陸續推出多項慶祝活動，從明（20）日淡水區公所「Fun粽一夏迎端午」開始，21日有新莊「舞樂菖蒲情、端午包粽趣」，端午節當天則有貢寮國際龍舟錦標賽與蘆洲李宅民俗活動，一連串的活動讓民眾時時感受「五月節」的民俗氛圍。

20日下午2點在淡水老街廣場舉辦的「Fun 粽一夏迎端午」，由無極天元宮、呷七碗與民眾一起愛心包粽，分送給淡水地方弱勢團體；緣道觀音廟也因應考季，推出經佛菩薩加持、庇佑考試包中的「BoBi金科寫對筆」限量袋。

新莊區21日上午9點30分在區公所舉辦「舞樂菖蒲情、端午包粽趣」，有民俗工藝老師指導民眾進行吹糖、吸管創意、捏麵人、拼布香包、緞帶美粽、創意摺紙等多項手工藝，民眾只要捐兩張未兌發票，即可免費體驗。

端午節當天上午9點30分，蘆洲李宅有香包DIY、彩繪立蛋、捏麵人、打午時水等民俗活動，還有1000顆粽子免費送；貢寮澳底漁港的龍舟錦標賽，有17隊參加，除了看龍舟賽，還可結合福隆國際沙雕展、舊草嶺隧道環狀單車行等端午活動。