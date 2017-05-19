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6年7起安養中心火警 衛福部分析4大原因

2017-05-19  18:23

〔即時新聞／綜合報導〕位在屏東縣恆春鎮的南門護理之家今清晨約5點發生嚴重火警，導致4名長者不幸罹難，以及55人受傷。事後衛福部表示，過去6年來全台的護理之家、養護機構共發生7起火災事故，分析意外原因主要是未符合建築消防法規、防災教育不足、未確實做好安全檢查等。

早在今年3月位於桃園龍潭愛心長期照護中心，也曾在清晨突傳火警，當時也造成4名長者罹難、10餘人受傷，但事隔不過兩個月，今清晨卻換成屏東的護理之家也發生火災事故，除釀成4死55傷，另有94人需要緊急安置。

綜合媒體報導，據衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，南門護理之家目前共收治153人，事發當晚卻僅有8人，但依人力設置標準，當晚護理人員及照服員應有11人，因此將依法要求限期改善，若未改善將開罰新台幣6萬至30萬元。目前警消也在調查起火原因，並會檢討是否廢止評鑑資格。

蔡淑鳳也提到，在2012年到2017年間，全台護理之家、養護機構等共發生7起火災事件，奪走許多寶貴人命，有專家學者對事件進行分析，整理出事故的4大原因，分別為未符合建築消防法規，人員教育訓練未落實防災演練及疏散動線，夜間、清晨人力不足，人員交接時未確實做好安全檢查等。

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  • 位在屏東縣恆春鎮的南門護理之家今清晨約5點發生嚴重火警，導致4名長者不幸罹難，以及55人受傷。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    位在屏東縣恆春鎮的南門護理之家今清晨約5點發生嚴重火警，導致4名長者不幸罹難，以及55人受傷。（資料照，記者蔡宗憲攝）

  • 衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，在2012年到2017年間，全台護理之家、養護機構等共發生7起火災事件，原因主要是未符合建築消防法規、防災教育不足、未確實做好安全檢查等。（資料照，記者簡榮豐攝）

    衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，在2012年到2017年間，全台護理之家、養護機構等共發生7起火災事件，原因主要是未符合建築消防法規、防災教育不足、未確實做好安全檢查等。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 事故 南門護理之家 火災 火警 衛福部 護理之家 養護機構
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