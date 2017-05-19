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去吃拉麵？ 北市搭小黃熱門路線是這裡...

2017-05-19  17:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北市計程車搭車十大熱門路線，最多人搭計程車的路線是中山北路錦州街口－中山北路一段83巷口（一風堂拉麵）？原來是交通部運輸研究所花費344萬元開發一套計程車產業發展分析平台系統，從3000輛計程車去年7月至9月約250萬筆營運資料中分析出來的結果；運研所表示，這套系統可快速從巨量資料中找出有用資訊，相信能助於政府研擬計程車業產業發展與管理政策。

根據資料顯示，台北市計程車的空車率約65％，也就是行駛10公里有6.5公里是空車狀態。運研所開發這套系統，除可藉由平台規劃各項指標及資料分析方法瞭解產業營運狀況外，也可利用每載客趟次的上、下車時空資料進行熱點分析，檢討現行計程車招呼站設置區位妥適性，及公車路線是否需要調整；另外，還能分析熱門路廊，並進一步提供規劃辦理計程車共乘服務等。運研所表示，下一期目標是給車隊與車行合作，讓業者不用再憑感覺，透過分析就能知道行駛區域內熱點位置及熱門路廊。

根據運研所這250萬筆計程車資料顯示，以25萬平方公尺為一個起訖點區塊，分析這3000輛計程車於台北市所載運的乘客，當中最多人搭乘的路線是從中山北路錦州街口－中山北路一段83巷口（一風堂拉麵）；其次依序為中山北路一段83巷口－民生東路一段（馬偕醫院周邊）、中山北路二段93巷（永盛公園）－長春路、友友大飯店－天成大飯店、永盛公園－吉林路14巷、柯旅天閣飯店－天成大飯店、長庚醫院－台北車站、南京東路一段13巷6弄6號（台北老爺酒店－林森北路間）－忠孝東路一段4號（監察院）、台北市中山區中山北路二段183巷（晴光公園）－長春路16號、中山北路二段93巷（Kaku coffee）－民生東路一段（馬偕醫院周邊）。

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  • 運研所史姓研究員介紹計程車產業發展分析平台系統。（記者鄭瑋奇攝）

    運研所史姓研究員介紹計程車產業發展分析平台系統。（記者鄭瑋奇攝）

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