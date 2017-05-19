去吃拉麵？ 北市搭小黃熱門路線是這裡...
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北市計程車搭車十大熱門路線，最多人搭計程車的路線是中山北路錦州街口－中山北路一段83巷口（一風堂拉麵）？原來是交通部運輸研究所花費344萬元開發一套計程車產業發展分析平台系統，從3000輛計程車去年7月至9月約250萬筆營運資料中分析出來的結果；運研所表示，這套系統可快速從巨量資料中找出有用資訊，相信能助於政府研擬計程車業產業發展與管理政策。
根據資料顯示，台北市計程車的空車率約65％，也就是行駛10公里有6.5公里是空車狀態。運研所開發這套系統，除可藉由平台規劃各項指標及資料分析方法瞭解產業營運狀況外，也可利用每載客趟次的上、下車時空資料進行熱點分析，檢討現行計程車招呼站設置區位妥適性，及公車路線是否需要調整；另外，還能分析熱門路廊，並進一步提供規劃辦理計程車共乘服務等。運研所表示，下一期目標是給車隊與車行合作，讓業者不用再憑感覺，透過分析就能知道行駛區域內熱點位置及熱門路廊。
根據運研所這250萬筆計程車資料顯示，以25萬平方公尺為一個起訖點區塊，分析這3000輛計程車於台北市所載運的乘客，當中最多人搭乘的路線是從中山北路錦州街口－中山北路一段83巷口（一風堂拉麵）；其次依序為中山北路一段83巷口－民生東路一段（馬偕醫院周邊）、中山北路二段93巷（永盛公園）－長春路、友友大飯店－天成大飯店、永盛公園－吉林路14巷、柯旅天閣飯店－天成大飯店、長庚醫院－台北車站、南京東路一段13巷6弄6號（台北老爺酒店－林森北路間）－忠孝東路一段4號（監察院）、台北市中山區中山北路二段183巷（晴光公園）－長春路16號、中山北路二段93巷（Kaku coffee）－民生東路一段（馬偕醫院周邊）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 父母臨終託付／照顧30年…兄當街砍斷精障妹頭
- 《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 毒犯作偽證「畫唬爛」 檢起訴建請加重其刑
- 強國兩童樹下燒螞蟻 引爆化糞池被灼傷
- 輪胎倉庫大火 埔鹽國小被迫停課
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 清境高空步道 即起受理網路訂票
- 蘋果新機拉貨 華通下半年旺
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 彰縣抽驗端節食品 1鹼粽含硼砂
- 總統實現多項施政承諾 投縣黨部按讚
- 國賓戲院縱火犯抓到了！竟說「為了好玩」
- 老了只能進養老院…柯佳嬿提婚姻平權哽咽了
- 羅馬女網賽》第一場最難打 辛然配逆轉晉8強
- 爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借
- 他們鬆了一口氣！司改國是會議近尾聲
- 《北市》有線電視15萬戶未數位化 7月起斷訊
- 談兩岸政策 吳敦義：如到北京會講一中各表
- SBL》璞園老戰友助陣 陳子威要政大球員學做人
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 《奇幻大自然》4
- 國民黨：要求日產作為賠償 國民黨非單一個案
- 國民黨主席選舉明登場 北市議員號召力挺吳敦義
- 不起訴處分書寄到家 男在外養「小三」曝光
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 瓦城推新品牌 時時香RICE BAR
- 中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
- NBA》明年砸大錢網羅喬治？ 湖人有信心
- 又見黑心產品！ 12噸「過期鮑魚」貼新標再售
- 見歐洲議會團 蔡總統：台灣是國際可以信賴的夥伴
- 國民黨團三擋「人團法」草案付委 綠委痛批護航婦聯會
- 中職》劉時豪傷癒歸隊 胡金龍右小腿拉傷下二軍
- 毒品犯藏匿中國避責 偷渡返台自首被判刑
- 小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗
- 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
標題：去吃拉麵？ 北市搭小黃熱門路線是這裡...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email