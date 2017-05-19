貪圖方便亂倒廢棄物 台電外包商被逮
2017-05-19 17:34
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺分局崙背分駐所昨天中午接獲民眾報案，指有不肖業者亂倒廢棄物，員警前往查看並通知環保局人員到場，當場查獲一部滿載樹枝的小貨車正在傾倒樹枝，依違反廢棄物清理法開單告發。
崙背分駐所昨天中午12點左右接獲民眾報案，指羅厝村一處空地遭人亂倒廢棄物，員警會同環保局稽查人員到場，查獲受僱於台電外包商的翁姓男子正在傾倒廢棄樹枝，據指出，該公司承包台電行道路樹修剪工程，廢棄樹枝應載回公司暫存，翁男貪圖方便，利用正中午載到偏僻空地傾倒。
環保局依違反廢棄物清理法開單告發，並要受僱公司將廢棄樹枝清除。西螺警方也呼籲民眾發現有違法亂倒垃圾或廢棄物情事，應立即通報警察或相關單位前往查處，一起打擊非法亂倒情事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 父母臨終託付／照顧30年…兄當街砍斷精障妹頭
- 《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 毒犯作偽證「畫唬爛」 檢起訴建請加重其刑
- 強國兩童樹下燒螞蟻 引爆化糞池被灼傷
- 輪胎倉庫大火 埔鹽國小被迫停課
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 清境高空步道 即起受理網路訂票
- 蘋果新機拉貨 華通下半年旺
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 彰縣抽驗端節食品 1鹼粽含硼砂
- 總統實現多項施政承諾 投縣黨部按讚
- 國賓戲院縱火犯抓到了！竟說「為了好玩」
- 老了只能進養老院…柯佳嬿提婚姻平權哽咽了
- 羅馬女網賽》第一場最難打 辛然配逆轉晉8強
- 爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借
- 他們鬆了一口氣！司改國是會議近尾聲
- 《北市》有線電視15萬戶未數位化 7月起斷訊
- 談兩岸政策 吳敦義：如到北京會講一中各表
- SBL》璞園老戰友助陣 陳子威要政大球員學做人
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 《奇幻大自然》4
- 國民黨：要求日產作為賠償 國民黨非單一個案
- 國民黨主席選舉明登場 北市議員號召力挺吳敦義
- 不起訴處分書寄到家 男在外養「小三」曝光
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 瓦城推新品牌 時時香RICE BAR
- 中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
- NBA》明年砸大錢網羅喬治？ 湖人有信心
- 又見黑心產品！ 12噸「過期鮑魚」貼新標再售
- 見歐洲議會團 蔡總統：台灣是國際可以信賴的夥伴
- 國民黨團三擋「人團法」草案付委 綠委痛批護航婦聯會
- 中職》劉時豪傷癒歸隊 胡金龍右小腿拉傷下二軍
- 毒品犯藏匿中國避責 偷渡返台自首被判刑
- 小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗
- 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貪圖方便亂倒廢棄物 台電外包商被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分