貪圖方便亂倒廢棄物 台電外包商被逮

2017-05-19 17:34

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺分局崙背分駐所昨天中午接獲民眾報案，指有不肖業者亂倒廢棄物，員警前往查看並通知環保局人員到場，當場查獲一部滿載樹枝的小貨車正在傾倒樹枝，依違反廢棄物清理法開單告發。

崙背分駐所昨天中午12點左右接獲民眾報案，指羅厝村一處空地遭人亂倒廢棄物，員警會同環保局稽查人員到場，查獲受僱於台電外包商的翁姓男子正在傾倒廢棄樹枝，據指出，該公司承包台電行道路樹修剪工程，廢棄樹枝應載回公司暫存，翁男貪圖方便，利用正中午載到偏僻空地傾倒。

環保局依違反廢棄物清理法開單告發，並要受僱公司將廢棄樹枝清除。西螺警方也呼籲民眾發現有違法亂倒垃圾或廢棄物情事，應立即通報警察或相關單位前往查處，一起打擊非法亂倒情事。