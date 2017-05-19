2017台中素食有機暨健康產業展 台中世貿中心開展
2017-05-19 17:36
〔記者蘇金鳳／台中報導〕2017台中素食有機暨健康產業展今日在台中世貿中心開展，有200個展位，110家業者參展，現場不但展示各類素食產品，還有新鮮水果從產地直接送到會場，價格都比市面上便宜，將展至22日。
主辦單位表示，台灣吃素人口約有15%，而且年年上升，而偶而吃素的人數更多，而且目前吃素人口有年輕化現象，從今年參觀的民眾，不再青一色是銀髮，有不少是年輕人就可看出。
主辦單位表示，展區規劃展區規劃有政府推廣區、素食養生區、綠色有機區、健康產業區、生活美學區、綠能環保區等6大主題，同時還邀請到行政院農委會農糧署於展場中設立有機生活體驗主題館，現場提供參觀民眾了解如何選購最安心的有機驗證標章食品，讓民眾可以在現場買到美味又健康的優質農產品。
其中較為特殊的是，台安基金會號召2、30家的小農，將會在展期中直接從產地運新鮮疏果到會場販售，喜歡吃產地新鮮蔬果的民眾，可以到台安基金會的攤位上挖寶。
另外，現場還有「Vegan Life純素生活館」，近20家食衣住行育樂各方面的vegan（維根）廠商及團體參展，多元呈現純素生活的豐富面向。
除了吃之外，用的、穿的也是本次展覽的重點，會場會有展售各種各種精美的皮鞋皮夾，百分之百來自非動物性皮革製成，強調慈悲而美麗的人造皮草，民眾可前往看看。
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