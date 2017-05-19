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端午節將到 新北河濱公園「包粽趣」

2017-05-19  17:21

〔記者何玉華／新北報導〕端午節四天連假將從5月27日開始，本週末已經有不少活動暖身，新北市河川高灘地規劃系列慶端午活動，包括中正橋下「包粽趣」、八里文化公園露營區也有粽子手作及香包DIY活動、「立蛋大賽」等。

永和區中正橋下20日（週六）舉辦「慶端午之一起包粽趣」活動，現場開放70個名額，由專業師父教學包粽技巧，另外提供500顆免費肉粽，在整點時發放，每人限領1顆，活動從上午10點至下午1點。

以泡泡帳篷聞名的八里文化公園露營區，26日至29日推出住客體驗粽子手作及香包DIY活動，端午節當天還有「立蛋大賽」。

重新橋下的星光夜市推出「星光慶端午，打卡送香包」活動；三重忠孝碼頭的許願河岸咖啡館，在端午節當天推出消費滿300元送市價200元的遊河體驗卷。

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  • 新北市河濱公園廣大，端午節前夕有多項應景活動，讓民眾活動透氣之餘，也能體驗民俗活動。（記者何玉華攝）

    新北市河濱公園廣大，端午節前夕有多項應景活動，讓民眾活動透氣之餘，也能體驗民俗活動。（記者何玉華攝）

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