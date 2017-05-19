員林520有新制 市區停車格開始收費
2017-05-19 17:29
〔記者顏宏駿／彰化報導〕小英總統明天520就職滿週年，員林市「慶祝」的方式很特別，決定從5月20日這天開始實施市區停車收費，每日收費時間從上午8點起至晚間8時，全市共設747個停車位，每小時收費20元，民眾對此政策反應兩極。
市長張錦昆今天特別到街頭作政策實施前的宣導，他提醒民眾從520開始，員林市區開始收費停車，停在停車格的車子，每小時收費20元，超過30分鐘，以1小時計，未超過30分則收10元，收費標準依據彰化縣公共停車場收費及管理自治條例。收費工作由星盈資產管理顧問公司得標執行，該公司每天派8名收費員，在重要路段如中山路、萬年路、大同路、法院街等進行汽車停車收費開單，民眾收到停車單據可至超商繳費。
張錦昆表示，員林市在他任內，雖增加了超過2000格的停車場車位，但仍不敷使用，主因在於路邊停車格長期被民眾占用，連帶影響外地民眾進入市區購物的意願。停車收費政策上路後，可以多出許多停車位，同時改善市容。
對於公所市區停車收費實施，民眾看法兩極，施小姐說，彰化市公所實施這項政策前被罵翻天，結果實施後，市區多出很多停車位，民眾停車購物更方便，大家都稱讚。
但在中山路開手機店的李老闆則認為，長期占用停車格的車子少之又少，大家在市區作生意，車子是誰的都知道！很少人臉皮那麼厚，長期占用別人要作生意的停車格。現在景氣低迷，員林市區的店面一間接一間「關門大吉」，因市地重劃，地價被炒得很高，連帶造成房子租金漲價，他們租店面做生意成本不斷增加，景氣差，客人不來，現在又要收費停車，以後生意會更難做。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 父母臨終託付／照顧30年…兄當街砍斷精障妹頭
- 《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 毒犯作偽證「畫唬爛」 檢起訴建請加重其刑
- 強國兩童樹下燒螞蟻 引爆化糞池被灼傷
- 輪胎倉庫大火 埔鹽國小被迫停課
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 清境高空步道 即起受理網路訂票
- 蘋果新機拉貨 華通下半年旺
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 彰縣抽驗端節食品 1鹼粽含硼砂
- 總統實現多項施政承諾 投縣黨部按讚
- 國賓戲院縱火犯抓到了！竟說「為了好玩」
- 老了只能進養老院…柯佳嬿提婚姻平權哽咽了
- 羅馬女網賽》第一場最難打 辛然配逆轉晉8強
- 爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借
- 他們鬆了一口氣！司改國是會議近尾聲
- 《北市》有線電視15萬戶未數位化 7月起斷訊
- 談兩岸政策 吳敦義：如到北京會講一中各表
- SBL》璞園老戰友助陣 陳子威要政大球員學做人
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 《奇幻大自然》4
- 國民黨：要求日產作為賠償 國民黨非單一個案
- 國民黨主席選舉明登場 北市議員號召力挺吳敦義
- 不起訴處分書寄到家 男在外養「小三」曝光
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 瓦城推新品牌 時時香RICE BAR
- 中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
- NBA》明年砸大錢網羅喬治？ 湖人有信心
- 又見黑心產品！ 12噸「過期鮑魚」貼新標再售
- 見歐洲議會團 蔡總統：台灣是國際可以信賴的夥伴
- 國民黨團三擋「人團法」草案付委 綠委痛批護航婦聯會
- 中職》劉時豪傷癒歸隊 胡金龍右小腿拉傷下二軍
- 毒品犯藏匿中國避責 偷渡返台自首被判刑
- 小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗
- 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：員林520有新制 市區停車格開始收費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分