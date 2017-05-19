員林520有新制 市區停車格開始收費

2017-05-19 17:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕小英總統明天520就職滿週年，員林市「慶祝」的方式很特別，決定從5月20日這天開始實施市區停車收費，每日收費時間從上午8點起至晚間8時，全市共設747個停車位，每小時收費20元，民眾對此政策反應兩極。

市長張錦昆今天特別到街頭作政策實施前的宣導，他提醒民眾從520開始，員林市區開始收費停車，停在停車格的車子，每小時收費20元，超過30分鐘，以1小時計，未超過30分則收10元，收費標準依據彰化縣公共停車場收費及管理自治條例。收費工作由星盈資產管理顧問公司得標執行，該公司每天派8名收費員，在重要路段如中山路、萬年路、大同路、法院街等進行汽車停車收費開單，民眾收到停車單據可至超商繳費。

張錦昆表示，員林市在他任內，雖增加了超過2000格的停車場車位，但仍不敷使用，主因在於路邊停車格長期被民眾占用，連帶影響外地民眾進入市區購物的意願。停車收費政策上路後，可以多出許多停車位，同時改善市容。

對於公所市區停車收費實施，民眾看法兩極，施小姐說，彰化市公所實施這項政策前被罵翻天，結果實施後，市區多出很多停車位，民眾停車購物更方便，大家都稱讚。

但在中山路開手機店的李老闆則認為，長期占用停車格的車子少之又少，大家在市區作生意，車子是誰的都知道！很少人臉皮那麼厚，長期占用別人要作生意的停車格。現在景氣低迷，員林市區的店面一間接一間「關門大吉」，因市地重劃，地價被炒得很高，連帶造成房子租金漲價，他們租店面做生意成本不斷增加，景氣差，客人不來，現在又要收費停車，以後生意會更難做。