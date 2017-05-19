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停車場繳費機也被「勒索」？ 車主「想哭」出不去...

2017-05-19  17:42

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭」（WannaCry）襲捲全世界，許多政府機關、企業電腦相繼中鏢，檔案被強制封鎖加密，災情慘重，人心惶惶，近日更有網友表示，友人要去停車場取車，竟發現繳費機也「淪陷」了，忍不住當場哭喊，「這樣是要怎麼出去啦」！

網友於批踢踢笨板上發文指出，17日友人外出用餐，吃飽後要去停車場付錢取車時發現，繳費機螢幕竟出現勒索病毒畫面，要求他必須輸入金鑰，才能解開脫困，讓他崩潰大喊，「這樣是要怎麼出去啦（黑人問號臉）」。

這名車主後來打給業者，輸入對方給的一組密碼後，順利打開閘門，取車離開。原來疑有業者為阻止停車不給錢的奧客，突發奇想，利用最近超夯的勒索病毒，嚇唬這些人。

這篇文章引發鄉民們熱烈推文回應。有人直言，「麻煩站內信、地址和密碼」；也有人質疑，「他密碼是收費站的吧，不是勒索病毒的」；部分看出「端倪」者則驚呼，「這好猛喔」、「太好笑了」；還有人大讚，「走在潮流的尖端」、「勒索病毒竟然還有繁體中文版的說明，真是貼心」；另有人抱不平地說，「我家附近怎麼還沒被勒索！」

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  • 有網友指出，日前友人赴停車場繳費取車時，驚見機器螢幕出現勒索病毒的畫面。（圖翻攝自批踢踢）

    有網友指出，日前友人赴停車場繳費取車時，驚見機器螢幕出現勒索病毒的畫面。（圖翻攝自批踢踢）

  • 疑有停車場業者為遏止奧客偷吃步，停車不繳費，突發奇想，於機器螢幕放上勒索病毒的畫面嚇唬人。（圖翻攝自批踢踢）

    疑有停車場業者為遏止奧客偷吃步，停車不繳費，突發奇想，於機器螢幕放上勒索病毒的畫面嚇唬人。（圖翻攝自批踢踢）

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