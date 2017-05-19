農藥殘留標準放寬？ 議員要南投縣府嚴格把關

2017-05-19 17:10

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣議員張維華、曾振炎、蕭志全、林芳伃及邱美玲等人，今在縣政總質詢時指出，中央放寬農藥殘留量容許標準，嚴重危及國人健康，要求縣府訂定自治條例，恢復以前的規定，並加強食安宣導，為縣民健康安全把關。

縣長林明溱答詢時表示，他也反對放寬農藥殘留標準，惟籲請縣內農民能先自我要求，加強田間與用藥管理，朝著無農藥殘留目標而努力，唯有安全的蔬果才會有市場，目前縣府推廣的產地標章及食品安全標章，就是要讓消費者易於辨別並優先採購。

衛生局長黃昭郎說，農藥殘留原先訂定的0.01ppm是指檢測儀器的偵測極限，亦即零檢出，並不是標準量，衛福部3月15日公告的標準表，則是以國內外各個作物的種植狀況及國民取食情形為優先考量，訂出此標準，是要讓農友們有標準可以依循，縣府是可訂自治條例，但要兼顧農民權益與整體農業政策，政府還是鼓勵農民盡量朝向不使用農藥的立場，並有適當的安全採收期。

農業處長陳瑞慶也表示，會針對生產端的農友加強宣導，持續到各產銷班做教育，確實了解用藥安全與使用標準。