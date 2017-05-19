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偏鄉聯盟學區奏功 可望翻轉偏鄉教育

2017-05-19  17:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市這5年偏鄉國小學生不斷流失，市議員吳敏濟今日在議會說，偏鄉教育改革重點在於師資與教育，偏鄉聯盟學區獲肯定，應可翻轉偏鄉教育；教育局長彭富源表示，首創偏鄉聯盟學區補足師資，會再爭取財源改善設備。

吳敏濟表示，台中市人口逐年微幅增加，但偏鄉國小的學生卻不斷流失。探究其因，主要是優秀剛投入教職的年輕人不願意到偏鄉貢獻專長，加上偏鄉學校因學習環境不佳及教學資源缺乏所致，全市13班以下的國小有85所，都可能面臨被迫併校或關校。

他又說，偏鄉教育改革重點在於師資與教育。以大甲西岐國小為例，投影機老舊不堪，嚴重影響教學，經他向教育局爭取補助讓每班設置1台觸控電視，資訊融入教學，不但教學方便，也更活潑生動，深受小朋友歡迎，在上課期間沒看到學生打瞌睡。偏鄉聯盟學區的理念可打破學校編制限制，

吳敏濟指出，學生只要有好的設備，老師認真教學，不但可讓學生學習更有成效，也可留住學生，加上台中市全國首創的偏鄉聯盟學區制，打破學校編制限制，將幾個學區所需專長師資一次補足，活化課程與教學，開發學生潛能，確實可翻轉偏鄉教育。

彭富源指出，中市在2016全國各縣市教育力調查結果中榮獲全國第一，相當重要因素便是市府針對偏鄉學校所做的努力，至於觸控電視教學等設備，未來市府也將爭取財源，逐漸擴大到各校改善教學資源。

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  • 西岐國小建置觸控電視模組，吳敏濟（右一） 說師生互動良好、學生學習更有成效。（記者黃鐘山攝）

    西岐國小建置觸控電視模組，吳敏濟（右一） 說師生互動良好、學生學習更有成效。（記者黃鐘山攝）

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