偏鄉聯盟學區奏功 可望翻轉偏鄉教育
2017-05-19 17:34
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市這5年偏鄉國小學生不斷流失，市議員吳敏濟今日在議會說，偏鄉教育改革重點在於師資與教育，偏鄉聯盟學區獲肯定，應可翻轉偏鄉教育；教育局長彭富源表示，首創偏鄉聯盟學區補足師資，會再爭取財源改善設備。
吳敏濟表示，台中市人口逐年微幅增加，但偏鄉國小的學生卻不斷流失。探究其因，主要是優秀剛投入教職的年輕人不願意到偏鄉貢獻專長，加上偏鄉學校因學習環境不佳及教學資源缺乏所致，全市13班以下的國小有85所，都可能面臨被迫併校或關校。
他又說，偏鄉教育改革重點在於師資與教育。以大甲西岐國小為例，投影機老舊不堪，嚴重影響教學，經他向教育局爭取補助讓每班設置1台觸控電視，資訊融入教學，不但教學方便，也更活潑生動，深受小朋友歡迎，在上課期間沒看到學生打瞌睡。偏鄉聯盟學區的理念可打破學校編制限制，
吳敏濟指出，學生只要有好的設備，老師認真教學，不但可讓學生學習更有成效，也可留住學生，加上台中市全國首創的偏鄉聯盟學區制，打破學校編制限制，將幾個學區所需專長師資一次補足，活化課程與教學，開發學生潛能，確實可翻轉偏鄉教育。
彭富源指出，中市在2016全國各縣市教育力調查結果中榮獲全國第一，相當重要因素便是市府針對偏鄉學校所做的努力，至於觸控電視教學等設備，未來市府也將爭取財源，逐漸擴大到各校改善教學資源。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 父母臨終託付／照顧30年…兄當街砍斷精障妹頭
- 《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 毒犯作偽證「畫唬爛」 檢起訴建請加重其刑
- 強國兩童樹下燒螞蟻 引爆化糞池被灼傷
- 輪胎倉庫大火 埔鹽國小被迫停課
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 清境高空步道 即起受理網路訂票
- 蘋果新機拉貨 華通下半年旺
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 彰縣抽驗端節食品 1鹼粽含硼砂
- 總統實現多項施政承諾 投縣黨部按讚
- 國賓戲院縱火犯抓到了！竟說「為了好玩」
- 老了只能進養老院…柯佳嬿提婚姻平權哽咽了
- 羅馬女網賽》第一場最難打 辛然配逆轉晉8強
- 爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借
- 他們鬆了一口氣！司改國是會議近尾聲
- 《北市》有線電視15萬戶未數位化 7月起斷訊
- 談兩岸政策 吳敦義：如到北京會講一中各表
- SBL》璞園老戰友助陣 陳子威要政大球員學做人
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 《奇幻大自然》4
- 國民黨：要求日產作為賠償 國民黨非單一個案
- 國民黨主席選舉明登場 北市議員號召力挺吳敦義
- 不起訴處分書寄到家 男在外養「小三」曝光
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 瓦城推新品牌 時時香RICE BAR
- 中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
- NBA》明年砸大錢網羅喬治？ 湖人有信心
- 又見黑心產品！ 12噸「過期鮑魚」貼新標再售
- 見歐洲議會團 蔡總統：台灣是國際可以信賴的夥伴
- 國民黨團三擋「人團法」草案付委 綠委痛批護航婦聯會
- 中職》劉時豪傷癒歸隊 胡金龍右小腿拉傷下二軍
- 毒品犯藏匿中國避責 偷渡返台自首被判刑
- 小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗
- 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：偏鄉聯盟學區奏功 可望翻轉偏鄉教育
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分