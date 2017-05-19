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屏東醫護資源缺 衛福部：已核准義大醫院設立

2017-05-19  16:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕恆春養護之家大火，縣長潘孟安呼籲要多關注屏東的醫療；衛福部醫事司長石崇良說，當下馬上就啟動大量傷患收治機制，在高屏地區都準備了燒燙傷病房，有需要轉診的都會協助轉診。

石崇良說，屏東縣的確偏遠、長期來醫療人力吃緊，不可能像都會區有那麼好的資源，不過近期陸續將醫學中心資源投入，包括高醫附醫、高雄榮總和高雄長庚等醫學中心都有資源投入，例如急診等，有發揮醫學中心的設置目的。

石崇良說，醫療資源不足的部分會持續補齊，包括已經核准義大醫院在屏東市設立醫院，有六百個床位、規模約區域醫院等級的醫院，會對屏東地區的醫療有幫助。

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  • 恆春南門護理之家火警，地方呼籲要多關注屏東的醫療資源缺乏問題。（記者蔡宗憲攝）

    恆春南門護理之家火警，地方呼籲要多關注屏東的醫療資源缺乏問題。（記者蔡宗憲攝）

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相關關鍵字： 屏東 恆春半島 義大醫院 醫療
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