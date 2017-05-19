「林好」真好！照顧鄰居視障男多年 地方傳佳話

2017-05-19 16:45

〔記者張軒哲／台中報導〕「林好」真好！外埔區視障男子沈孫忠以撿拾資源回收維生，因獨居酗酒成癮，生活相當困苦，全靠鄰居林好接濟，除了不時提供沈男餐食、讓他在雜貨店賒賬，接送醫院就醫，甚至還自掏腰包費醫藥費，傳為鄰里佳話。

52歲沈孫忠右眼失明，獨居在外埔土城里，沈家家徒四壁，父母過世之後，他因病痛纏身，鎮日酗酒，平日在土城一帶撿拾資源回收，但常因痛風發作，步履蹣跚。近日還在撿拾回收物時，不慎摔落田埂間，遭困數小時，被員警蔡國平發現始得救援送醫，林好還開車到醫院接沈男返家，支付醫藥費。

61歲林好人稱阿好姊，從事肉品販售，家境小康，但林好熱心公益，長期關心沈男生活起居。尤其在沈男父母過世後，林好長期接濟，還交代雜貨店讓沈男賒帳，她之後再結清，獲得鄰里好評，連當地安定派出所員警都感佩其善行。

林好說，鄰居多年，沈男父母死後就幫忙照顧，他身體不好，有時尿酸過高，走路一跛一跛，怕他獨居猝死家中，三不五時會關心，也幫他保管健保卡，方便載送他就醫。