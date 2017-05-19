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國中會考明、後天登場 特殊考生先行看考場
2017-05-19 16:33
桃園特殊考場設在桃園啟智學校，考生在考前前往看考場。（記者鄭淑婷攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］國中教育會考將於明天（20日）、後天（21日）登場，桃園考區報名人數共有2萬5003人，依就讀國中的位置就近分散在全市19所高中職應考，其中身心障礙申請特殊考場的考生有164人，統一安排在桃園啟智學校應試，今天下午3點起開放考生看考場，在特殊考場應試的考生透過觀景窗檢視位置狀況，肢體障礙考生則先行進入考場測試桌椅高度是否合適，也有考生要求檢視讀報機是否正常。
桃園市政府教育局也提醒所有考生，會考英語科考試分成2科測驗，第1科英語閱讀考試時間60分鐘，離場休息30分鐘後，考第2科英語聽力25分鐘，而英語科聽力考試開始後，考生不得入場、也不得提前離場，如果英語科聽力部分播放時發生異常，監試人員將重新播放受干擾或播放異常之試題，以維護考生權益。
桃園特殊考場設在桃園啟智學校，考生在考前前往看考場。（記者鄭淑婷攝）
桃園特殊考場設在桃園啟智學校，考生在考前前往看考場。（記者鄭淑婷攝）
桃園特殊考場設在桃園啟智學校，考生在考前前往看考場。（記者鄭淑婷攝）
桃園特殊考場設在桃園啟智學校，考生在考前前往看考場。（記者鄭淑婷攝）
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