| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

堅信努力就會成功 邱纖婷克服身障考取彰師財金系

2017-05-19  16:33

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕出生19天因急性腦膜炎而變腦性麻痺，國立暨大附中學生邱纖婷努力復建，咬牙學習跟同學做一樣的工作，為考上國立大學減輕爸媽負擔，每晚苦讀，終於經由身心障礙升學管道錄取第一志願國立彰師大財金系，圓了自己的夢想。

邱纖婷19天大就因發燒就診，檢查出罹患急性腦膜炎，做月子中的媽媽李玉琳為此自責不已，6月大時出現腦麻症狀，左腦呈現「空殼」狀態，爸爸邱明璋怕老婆難過，常半夜躲在屋外掉淚。

「儘管難過卻不放棄讓女兒康復的機會！」，李玉琳說，她和先生帶著孩子做復健，為了讓右半邊無力的情況改善，忍痛看著女兒左手被綁起來，強迫她使用右手，並在她每個求學階段，努力與師長和同學說明孩子的狀況，讓她不要被排斥。

邱纖婷自小懂事，求學階段努力學習其他同學能做的工作，她說：「我不想跟別人不一樣！」她的好強也展現在唸書上，左腦「空空」的她非常認真唸書，從不以自己的身體狀況當藉口，考上暨大附中商經科後，她便立志要考上國立大學，以減輕當水電工的父親經濟負擔。

每晚讀書讀到半夜，都要媽媽一再催促才肯上床睡覺，邱纖婷勤奮不懈，終於在上週錄取國立彰師大財金系。有責任感的她，因為畢業考在即，繼續努力準備考畢業考，一直到今日上午考完，她才受訪。

媽媽李玉琳說，纖婷很幸運，求學過程中一直有師長和同學的幫忙，上暨大附中後更是獲得很多的照顧，希望她把感恩心情化為動力，有朝一日也能回饋社會，幫助別人。

廣告
  • 暨中邱纖婷明顯右半邊瘦小無力，她努力讀書考上國立大學盼減輕父母負擔。（記者陳鳳麗攝）

    暨中邱纖婷明顯右半邊瘦小無力，她努力讀書考上國立大學盼減輕父母負擔。（記者陳鳳麗攝）

  • 邱纖婷和父母、校長張正彥（右1）分享上第一志願大學的喜悅。（記者陳鳳麗攝）

    邱纖婷和父母、校長張正彥（右1）分享上第一志願大學的喜悅。（記者陳鳳麗攝）

  • 邱纖婷的父母從不放棄治療女兒的病，用愛陪她長大。（記者陳鳳麗攝）

    邱纖婷的父母從不放棄治療女兒的病，用愛陪她長大。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 發燒 腦性麻痺 身心障礙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：堅信努力就會成功 邱纖婷克服身障考取彰師財金系


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.