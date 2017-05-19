堅信努力就會成功 邱纖婷克服身障考取彰師財金系

2017-05-19 16:33

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕出生19天因急性腦膜炎而變腦性麻痺，國立暨大附中學生邱纖婷努力復建，咬牙學習跟同學做一樣的工作，為考上國立大學減輕爸媽負擔，每晚苦讀，終於經由身心障礙升學管道錄取第一志願國立彰師大財金系，圓了自己的夢想。

邱纖婷19天大就因發燒就診，檢查出罹患急性腦膜炎，做月子中的媽媽李玉琳為此自責不已，6月大時出現腦麻症狀，左腦呈現「空殼」狀態，爸爸邱明璋怕老婆難過，常半夜躲在屋外掉淚。

「儘管難過卻不放棄讓女兒康復的機會！」，李玉琳說，她和先生帶著孩子做復健，為了讓右半邊無力的情況改善，忍痛看著女兒左手被綁起來，強迫她使用右手，並在她每個求學階段，努力與師長和同學說明孩子的狀況，讓她不要被排斥。

邱纖婷自小懂事，求學階段努力學習其他同學能做的工作，她說：「我不想跟別人不一樣！」她的好強也展現在唸書上，左腦「空空」的她非常認真唸書，從不以自己的身體狀況當藉口，考上暨大附中商經科後，她便立志要考上國立大學，以減輕當水電工的父親經濟負擔。

每晚讀書讀到半夜，都要媽媽一再催促才肯上床睡覺，邱纖婷勤奮不懈，終於在上週錄取國立彰師大財金系。有責任感的她，因為畢業考在即，繼續努力準備考畢業考，一直到今日上午考完，她才受訪。

媽媽李玉琳說，纖婷很幸運，求學過程中一直有師長和同學的幫忙，上暨大附中後更是獲得很多的照顧，希望她把感恩心情化為動力，有朝一日也能回饋社會，幫助別人。