新手毛小孩爸媽挑戰多 北市免費開班授課

2017-05-19 16:07

〔記者黃建豪／台北報導〕新手毛小孩爸媽挑戰多，剛照顧寵物初期，如何教會不要隨地大小便、怎麼不在公共場所亂叫總是讓人頭痛。為此，台北寵物商業同業公會今年5月至10月將舉辦6場「新手毛爸媽行為育兒先修課程」，免費教導飼主訓寵知識，首場將於5月20日舉辦。

動物保護處嚴一峰表示，國外非常重視建構人類與寵物和諧環境及飼主教育，例如德國及日本，除寵物教育外也很注重飼主道德，路上行人見到大型犬不會害怕躲開，狗狗們從來不在公共場所有亂咬、亂叫或隨地大小便的情形，完全服從飼主的指令，寵物文化和教育觀念深入人心。

寵物商業同業公會理事長張靖霖指出，新手毛爸媽行為育兒先修課程是國內首次由特定寵物業者主動規劃的課程，以循序漸進教導飼主了解寵物行為，降低寵物棄養動機，更要求購買或領養寵物前先填寫「你是完美主人評估表」，在第一步獲得正確的飼養觀念與導正錯誤思維，並提供課程資訊，免費為新手毛爸媽解決飼養寵物初期產生的問題。

今年第一場次將於5月20日舉辦，邀請「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」專屬講師林瑋真獸醫師授課，報名人數已達8成，尚有名額，新手飼主可把握機會上網報名，詳細報名內容，可至臉書搜尋「台北市寵物商業同業公會」粉絲團了解課程資訊。