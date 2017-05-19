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彩妝升「顏值」 安平望月橋將重新上色

2017-05-19  16:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平區華平路望月橋完工迄今已近15年，橋梁鋼構塗裝已出現部分淡化斑駁，工務局為提升橋梁耐用年限及配合運河遊船計畫，好讓遊客經過該橋梁時，感受到安全、明亮的視覺效果，將自下週一（22日）起進行塗裝工程，重新上色，施工時段封橋，暫停提供行駛。

工務局表示，安平望月橋由義泰營造承建，於90年10月完工通車，從五期重劃區慶平路及華平路橫跨安平路，方便民眾往來安平地區，左右兩邊月相變化的裝飾，加上整體圓拱造型，因此取名為「望月橋」。

望月橋橫跨台南運河，是配合運河整治的舊橋改建，外觀是藍色鋼筋結構，圓拱造型以利日後觀光船或漁船通過，橋上兩旁的人行道在夜幕低垂時，常見一對對情侶在橋上欣賞河岸風光，而望月橋與安億橋、承天橋相比，是安平最靠近市區的橋，圓拱的高度僅次於安億橋。

工務局表示，這次塗裝工程，重新上色，仍維持原本藍色基調與運河水岸相映襯，為考量假日安平區遊客較多，施工期間皆避開假日時段，施工分2階段進行，第1階段自5月22日至5月24日，為期3日，每日9時至15時先作塗裝工程前置作業水刀除鏽；第2階段為5月25、26日，5月31日至6月2日，以及6月5、6日，為期7日，每日23時至翌日5時，進行塗裝作業，施工期間，華平路（安平路至建平十七街）全車道封閉，非施工時段則開放通行，請用路人在施工期間提前改道。

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  • 完工使用已近15年歷史的安平區望月橋，下週展開重新上色工程，施工時段橋道將封閉。（記者洪瑞琴攝）

    完工使用已近15年歷史的安平區望月橋，下週展開重新上色工程，施工時段橋道將封閉。（記者洪瑞琴攝）

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