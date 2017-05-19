台中社會局推「長青學苑倍增計畫」 將增加300班

2017-05-19 16:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局今年將在7、8月推「長青學苑倍增計畫」，將增加300班，而且委由對地方事務最了解的區公所來承辦，加上原本已開485班，今年將有785班開課，而且愈有創意將會愈早開班。

過去曾發生有老人家要參加長青學苑的歌唱班，因已滿額而發生爭執， 社會局今年決定讓更多的老人加入學習，因為學習可延緩老化，讓身心靈更健康，因此推「長青學苑倍增計畫」，增加長青學苑開班的班數，而且由區公所來負責辦理，讓老人家可就近學習。

社會局表示，長青學苑每開一班就有很多老人家報名學習，所開辦的課程中，最受歡迎的前5名分別是歌唱班、智慧型手機學習班、電子琴、書法、國畫班，而日本及英文也有很多人學習，從熱門的課程可看出，老人家不想落後時代潮流，很上進的努力學習，像老人家即使眼睛不太靈光，還是願意學手機跟家人及朋友聊天。

一般而言，長青學苑所開的班都能成班，不過，曾開過一班「台語詩 詞班」，因為只有5人報名，所以開不成，可能是老人家認為，台語本來就會講，根本不用再學，也可能對詩詞沒有興趣，因此報名的人就不多。

社會局表示，長青學苑未來將交由區公所辦理，由區公所來找場地及決定開班的課程，而所開的課程，以有創意創新如芭蕾舞班、性平教育等，或是屬地方特色如泰雅健康產業班、 細說族群歌謠等，或者是資訊類，如手機平板、影片編輯等可優先開班。

社會局預估可在今年7、8月陸續開課，每一區約可開10班左右，但會依區的人口多寡來增減開班的班數。