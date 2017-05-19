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極品、極東正露丸 桃園累計下架1847瓶
2017-05-19 15:59
［記者謝武雄／桃園報導］極品、極東正露丸涉嫌竄改有效期限標籤，桃園市衛生局今天除透過公會，持續要求各藥局、藥商將相關產品下架，也派員到全市各藥局通路查核，目前已查核72家藥局、藥商，總計下架1847瓶，計42萬2590粒，衛生局也提醒業者應遵守藥事法相關規定，經查獲違法製造或輸入藥品，製造或輸入者可依藥事法第82條規定，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。
衛生局說，中榮貿易股份有限公司及嫦娥藥品有限公司的極品、極東正露丸2產品涉嫌竄改有效期限，已要求藥商、藥局等通路全面下架，未來會持續追查問題產品流向，民眾若家中有這2款產品，也應立即停止服用，若身體出現不適，應立即就醫，退費可洽（02）8287-6566。
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