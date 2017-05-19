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疫病》宜蘭高商畢旅爆A型流感 2班停課5天

有媒體報導指出，宜蘭高商在畢旅期間有2班學生感染A型流感，為了避免發生群聚感染，2個班級從今天起停課5天。（圖截自Google Map）

2017-05-19  16:14

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭高商傳出因流感而停班的消息，有媒體報導指出，疑似畢業旅行時集體感染A型流感，為避免疫情擴大，決定停課5天。

綜合媒體報導，國立宜蘭高商疑似爆發集體感染A型流感，宜蘭高商從週二（16日）開始展開4天3夜的畢業旅行，但第2天開始就有學生陸續出現發燒、流鼻水等症狀，其中1名學生送往醫院檢查後，經快篩確定感染A型流感，另有11名學生也出現感冒症狀，宜商校長決定將這些身體不適同學，以及想提前回家學生共37人，提前結束畢旅返回宜蘭。

為避免群聚感染，教育部要求自今（19日）起，出現感冒症狀的2個班級需要自主管理5天，直到下週二（23日）為止。

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