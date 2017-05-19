台東林管處「包山包海」 校園宣導海洋生物多樣性

2017-05-19 16:17

［記者黃明堂／台東報導］台灣四面環海，具有各式各樣美麗有趣的海洋生態系。台東林管處不只管山，也愛海，到賓茂國中及國小舉辦「海洋生物多樣性-海底總動員」校園宣導講座，邀請海洋教專家林勝吉分享海洋文化與生物多樣性。

林勝吉以生動有趣的「海鮮指南」互動課程，與參與人員分享在大啖海鮮之餘如何兼顧保育，有趣的概念活動，讓參與的師生及家長們歡笑不斷。

林管處處長劉瓊蓮表示，一般民眾對於海洋的認識，多著重於遊憩活動與海鮮饗宴上，殊不知人類各種活動所產生的廢棄物、非永續性的漁獲行為及棲息地破壞等，已經嚴重影響海洋生態系，並影響了人的健康與安全。透過講座，希望將永續利用及海洋保育的概念帶入家庭裡。