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夢想當太空人 他的小名就叫NASA

2017-05-19  15:37

［記者黃明堂／台東報導］台東縣均一中學學生邱紳騏獲得美國休士頓太空與科學教育協會（HASSE）獎學金，是今年台灣唯一得主，將於暑假赴NASA參加半個月的太空學校課程。他從小立志當太空人，小名就叫NASA。

HASSE台灣分支機構TASSE今天到均一中學舉辦2017年「HASSE太空學校國際獎學金」頒獎儀式，台東縣長黃健庭、均一中學董事長嚴長壽及HASSE共同創辦人劉倬宇等三人穿著NASA紀念太空外套，共同頒獎，黃健庭除贈送旅行背包恭賀外，也希望邱同學參觀NASA後返東後，能將所見所聞分享給台東孩子，激勵大家一起追求夢想。

嚴長壽說，太空教育更能為青少年帶來大夢想與大視野，台灣要與世界同步，期許邱同學把握此次參與NASA課程的學習機會，站在巨人的肩膀上看見世界。

劉倬宇說，HASSE獎學金歷年來台灣得主只有3位，分別為2014年台中女中郭易芹、嘉義女中張舒涵及2017年均一中學邱紳騏。今年的機會留給台東孩子，因為相信台東孩子不會輸給都會區。

該協會全程贊助邱紳騏同學參加7月17日起共14天於NASA休士頓校區舉辦的太空學校課程，獎學金總價值台幣16萬元。

邱紳騏指出，他從國小一、二年級就想要當太空人，積極涉獵及注意相關NASA的資訊，父母及老師都一直尊重他的志向與夢想，才能夠讓他朝著夢想來努力。

他說，幼稚園時，看到一張太空梭的圖片，就立志要當太空人。他喜歡慢跑及三鐵，終點很遙遠，路途很艱難，但從中感受追尋夢想。國中一年級時，他在一張白紙上寫下「恭喜邱紳騏同學獲得NASA獎學金」，那張依然貼在床頭，時時刻刻提醒夢想正在終點等著我，如今終於實現。

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  • 邱紳騏從小立志當太空人，小名就叫]NASA。（記者黃明堂攝）

    邱紳騏從小立志當太空人，小名就叫]NASA。（記者黃明堂攝）

  • 台東縣均一中學學生邱紳騏（左一）獲得美國休士頓太空與科學教育協會（HASSE）獎學金，台東縣長黃健庭贈旅行背包。（記者黃明堂攝）

    台東縣均一中學學生邱紳騏（左一）獲得美國休士頓太空與科學教育協會（HASSE）獎學金，台東縣長黃健庭贈旅行背包。（記者黃明堂攝）

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