| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

高鐵國光客運合推宜蘭港交通聯票 搭高鐵打75折

2017-05-19  15:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕繼日前推出「高鐵台灣好行冬山河線聯票」及「高鐵台灣好行礁溪線聯票」後，高鐵公司宣佈與國光客運合作推出「高鐵－國光宜蘭烏石港線」交通聯票，即日起開賣，要到宜蘭遊玩的民眾可購買聯票，另還能享高鐵車票75折優惠。

高鐵公司表示，由於暑假將至及南港轉運站啟用，這次推出「高鐵－國光宜蘭烏石港線」交通聯票，內容包含國光客運南港－烏石港來回車票、賞鯨繞島船票與國光客運宜蘭當地路線不限次數搭乘1日券，市價1290元，聯票特惠價999元。

高鐵公司建議購買「高鐵－國光宜蘭烏石港線」交通聯票旅客，可搭高鐵至南港站後，利用南港轉運站搭乘國光客運前往烏石港，再乘著賞鯨船眺望龜山島的綺麗風光，隨後轉烏石港品嚐美味海鮮，順道造訪蘭陽博物館以及「開蘭第一城」頭城老街，體驗宜蘭歷史人文。

廣告
  • 高鐵與國光客運合作推宜蘭烏石港交通聯票，搭高鐵可享75折優惠。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    高鐵與國光客運合作推宜蘭烏石港交通聯票，搭高鐵可享75折優惠。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：高鐵國光客運合推宜蘭港交通聯票 搭高鐵打75折


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.