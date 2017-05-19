高鐵國光客運合推宜蘭港交通聯票 搭高鐵打75折

2017-05-19 15:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕繼日前推出「高鐵台灣好行冬山河線聯票」及「高鐵台灣好行礁溪線聯票」後，高鐵公司宣佈與國光客運合作推出「高鐵－國光宜蘭烏石港線」交通聯票，即日起開賣，要到宜蘭遊玩的民眾可購買聯票，另還能享高鐵車票75折優惠。

高鐵公司表示，由於暑假將至及南港轉運站啟用，這次推出「高鐵－國光宜蘭烏石港線」交通聯票，內容包含國光客運南港－烏石港來回車票、賞鯨繞島船票與國光客運宜蘭當地路線不限次數搭乘1日券，市價1290元，聯票特惠價999元。

高鐵公司建議購買「高鐵－國光宜蘭烏石港線」交通聯票旅客，可搭高鐵至南港站後，利用南港轉運站搭乘國光客運前往烏石港，再乘著賞鯨船眺望龜山島的綺麗風光，隨後轉烏石港品嚐美味海鮮，順道造訪蘭陽博物館以及「開蘭第一城」頭城老街，體驗宜蘭歷史人文。