快速又省錢！ 美妝部落客教你用牙線清粉刺

2017-05-19 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕很多愛美的男女都會定期用妙鼻貼、面膜來清鼻頭粉刺，不過你知道牙線也可以清粉刺嗎？讓美妝部落客親自示範給你看。

美國加州的美妝部落客蘇琪曼恩（Sukhi Mann）最近在Instagram上貼出一段清粉刺教學影片，不過被她用來清粉刺的工具卻是牙線。她首先用濕毛巾將鼻頭擦濕，然後拿出牙線從鼻子上端一路磨到下面，接著一直重複上到下的磨擦步驟，只花不到20秒就順利將許多粉刺從鼻頭上磨了下來。清完粉刺後，蘇琪曼恩則拿出棉花沾漱口水往鼻子塗抹，當作滋潤化妝水使用。

這段用牙線清粉刺的影片在網路上被瘋傳，現在觀看人次已超過百萬，不少網友都說想嘗試，更有許多已經親身嘗試過的網友留言表示超有效。

相關影片請見：

A post shared by Sukhi Mann （@sukhimann_） on Apr 26, 2017 at 11:19am PDT