| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

「包高粽」求考運 老師：提早出門平常心

2017-05-19  15:25

〔記者黃文瑜／台南報導〕明、後2天國中會考即將登場，有國中特別將午餐菜色改為「包子、高麗菜、粽子」，就是要讓國中會考的考生「包高中」，今天下午也特別開放考生到現場看考場。有國中老師建議，應該把握最後的讀書時間，明天提早到考場，就可以了解環境，考生不用太緊張。

根據規定，考場今天下午3時至5時公布試場分配表與考場平面圖，供考生查看環境，但不得進入試場。有國中老師認為，這樣看考場義意不大，因為只能在外面看，也不能進到教室只能了解環境，走馬看花反而耗費寶貴的時間，再者下午看考場是學生自行前往，有的學生由家長帶看，但也有學生是結伴前往，反而增加安全疑慮。

「或許坐在教室的2個小時老師能幫你多猜一題。」陳姓老師指出，今天是讀書的最後時間，如果學生在學校，老師能協助學生解決課業問題，學生心情比較躁動或是因壓力過大，老師也能安撫鼓勵效益更好。她建議學生明天提早20分鐘到現場，就能了解環境，平常心面對考試。

廣告
  • 因應會考，國中生午餐「包高中」！（記者黃文瑜攝）

    因應會考，國中生午餐「包高中」！（記者黃文瑜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國中會考 會考
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：「包高粽」求考運 老師：提早出門平常心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.