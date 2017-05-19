「包高粽」求考運 老師：提早出門平常心

2017-05-19 15:25

〔記者黃文瑜／台南報導〕明、後2天國中會考即將登場，有國中特別將午餐菜色改為「包子、高麗菜、粽子」，就是要讓國中會考的考生「包高中」，今天下午也特別開放考生到現場看考場。有國中老師建議，應該把握最後的讀書時間，明天提早到考場，就可以了解環境，考生不用太緊張。

根據規定，考場今天下午3時至5時公布試場分配表與考場平面圖，供考生查看環境，但不得進入試場。有國中老師認為，這樣看考場義意不大，因為只能在外面看，也不能進到教室只能了解環境，走馬看花反而耗費寶貴的時間，再者下午看考場是學生自行前往，有的學生由家長帶看，但也有學生是結伴前往，反而增加安全疑慮。

「或許坐在教室的2個小時老師能幫你多猜一題。」陳姓老師指出，今天是讀書的最後時間，如果學生在學校，老師能協助學生解決課業問題，學生心情比較躁動或是因壓力過大，老師也能安撫鼓勵效益更好。她建議學生明天提早20分鐘到現場，就能了解環境，平常心面對考試。