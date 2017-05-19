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都給你喝就好了啊！他攝影機架水中揪「偷水賊」 網友卻大呼超療癒！

一匹馬晃晃悠悠地跑來痛飲一翻。（擷取自YouTube）

2017-05-19  16:53

〔即時新聞／綜合報導〕大熱天口乾舌燥，終於喝到沁涼的冰水，那種痛快的滿足感實在很難言喻，最近國外一名網友突發奇想，將攝影機架在裝滿清水的水桶中，要看看到底有哪些動物會來「偷喝水」，沒想到錄到的畫面實在太萌了，引來各國網友瘋狂傳閱。至於他引來哪些動物，小編在此先賣個關子，快接著看下去吧！

▼一開始先是招來了幾隻蜜蜂，有的還在水上載浮載沉彷彿在游泳


▼接著引來一對雀鳥，一先一後地啄著水喝



▼警覺性強的牠鼻翼掀動，在水桶旁探頭探腦，不過最後還是伸舌暢飲了冰涼的清水



▼兩隻大公雞一前一後地輪流喝水，霸氣的表情全被錄了下來



▼這角度實在太萌了吧



▼最後連牛都被招來了，只見牠大口「牛飲」，臉上更浮現滿足的傻笑



《完整影片》

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