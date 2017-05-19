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不只賣鮮奶 東海大學起司蛋糕開賣啦
2017-05-19 15:33
〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學牛乳加工廠除賣鮮奶外，5月起更開賣甜點！東海大學獲來自白俄羅斯的台灣女婿游亞力捐贈逾千萬元的設備，除教學實習之用外，更助牛乳加工廠開發新產品，而且是向甜點邁進，開發新產品包括「思酪可」起司條及檸檬起司蛋糕，讓學校牛乳加工食品更多元。
來自白俄羅斯的白色食品公司負責人游亞力來台10餘年，成為台灣女婿的他，觀察台灣乳製品食用量不高，想到故鄉有一種以脆皮巧克力包覆起司餡料製成，口感介於冰淇淋與起司蛋糕間的乳製品小點心「思酪可」（音近俄文起司）起司條，在當地十分普遍且極受歡迎，3年前自東歐立陶宛引進機器，在台開發「思酪可」。
但游亞力本業在電子零件開發，起司條開發3年苦無通路，加上不擅食品行銷，始終無法打開市場，他乾脆設下停損點，想把設備捐給學校教學利用，因東海大學既是教學單位，品牌乳品又有市場知名度，促成他將價值1500萬元的機器捐給東海大學。
東海大學實習農牧場牛乳加工廠廠長吳勇初指出，游亞力不僅捐贈機器設備，連製造「思酪可」的技術均一併技轉給該校，促成學校開發新產品的構想，研究半年，終於完成思酪可生產線。
今天思酪可生產線揭牌，東海大學校長王茂駿指出，近來學校致力創新融入課程，這套設備更好助畜產與生物科技系師生教學、實習之餘，也能致力創新研發新產品，對學校助益甚多。
吳勇初說，除製作「思酪可」起司條外，師生更用同套設備製成的起司饀，開發出檸檬起司蛋糕及巧克力起司蛋糕，讓牛乳加工廠也能開始產製甜點。
目前起司條已自5月起在東海校園內的乳品小棧嘗鮮上架，綿密細緻、入口即化的口感，初開賣就引好評，下個月起更預計有檸檬蛋糕加入銷售，讓東海牛乳加工食品更多元化。
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