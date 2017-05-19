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輔大心理系發聲明挺夏林清 輔大：停聘確定
2017-05-19 15:10
〔記者葉冠妤／新北報導〕去年延燒一時的輔大心理系性侵案外案，因心理系處理程序失當，造成受害女學生二度傷害，女學生男友事後在臉書po文引發風暴，時任輔大社科院長夏林清不僅遭拔除院長職位，後更因有違學術倫理之虞，日前遭輔大處分停聘一年。輔大心理系16日發出聲明稿，表示無法認同停聘決議，輔大校方對此表示，事前並不知道心理系欲發出公開聲明，但停聘行政程序已底定，尊重夏林清尋求行政救濟。
輔大心理系聲明稿指出，夏林清在輔大服務30餘年，在研究、教學及服務的貢獻上有目共睹，但卻遭不合比例原則的懲處，雖系方已多次表達停聘決議嚴重侵犯教師工作權及損害學生受教權，但皆未獲正面回應，系方深感遺憾。
心理系聲明內容也暗指輔大校方在遭逢外界不實言論詆毀時未有所作為，盼校方遇到類似言論時，可即時澄清更正，捍衛校譽及心理系名譽；心理系也將協助夏林清依法尋求申訴或提起訴訟。
輔大心理系主任邱倚璿接受電訪時表示，聲明稿內容是系上老師討論後的共識，不便再對外多作發言。
輔大校方回應，正式的停聘公文日前已寄送給當事人、心理系及社科院，校方事先並不知情心理系欲公開發聲明稿力挺夏林清，由於停聘決議已走完行政程序，也經教育部審議通過，「行政程序就是到此為止。」若夏林清要依法尋求救濟，校方予以尊重。
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