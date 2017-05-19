三仙台地標「八拱橋」變危橋 將封3個半月補強

三仙台八拱橋未通過耐震評估，將封橋進行改善工程。（記者黃明堂攝）

2017-05-19 15:19

［記者黃明堂／台東報導］三仙台風景區的地標「八拱橋」建橋30年，未通過耐震檢測，且橋撴基座已鏽蝕，雖無立即性危險，東管處決定進行耐震補強改善工程，預計6月1日到9月15日封橋，到三仙台遊客將無法登橋入島。

八拱橋是跨海連接本島與三仙島的步行橋樑，封橋期間，遊客將無法進入三仙島，適逢旅遊旺季即將到來，部分旅遊業者認為此時封橋時機不對，但東管處副處長林維玲說，遊憩區仍然開放，只是不能上橋登島，基於遊客安全及施工順利，封橋是必要的作法。

林維玲說，八拱橋於民國76年興建完成，30年來僅做過表面維護，未做過結構補強，已產生裂逢，基樁水泥剝落，經海水侵蝕有生鏽現現，也未通過耐震評估，因此，將進行改善工程，改善項目包括結構檢修、裂縫修補、橋面排水改善及粉刷塗裝，期提昇觀光遊憩服務品質，以提供遊客更舒適安全之旅遊環境。

建橋之初顏色是紅色，後來改漆現狀的水藍色；林維玲表示，此次改善工程，原本也有人提議恢復舊有的紅色，但是，經過評估，水藍色拍照效果最美，且最融入海洋環境，所以，這次工程不會變色，外觀也不會有太大變化。