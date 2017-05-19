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去年端午連假國道383件交通事故 人為疏失居多
2017-05-19 15:20
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下週六起就是端午4天連續假期，交通部高速公路局特別提醒民眾行車要注意安全，因去年端午4天連假高速公路共發生383件交通事故，當中包含1起小客車深夜因變換車道或方向不當，撞擊出口匝道左側緣石與護欄後衝至邊坡死亡事故，高公局提醒民眾開車務必養足精神，避免注意力不集中。
高公局表示，去年端午假期白天壅塞路段較易發生擦撞小事故，其肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態、或變換車道不當所導致，都是人為疏失所造成，故日間行駛壅塞路段時，應與前車保持適當距離，避免發生擦撞，影響出遊行程與興致。
此外，也提醒民眾國道行車應禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，畢竟事故愈早排除，交通愈快暢通。且依據「道路交通安全規則」規定，在同向二車道以上路段與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道的前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛應減速予以禮讓，否則可依道路交通管理處罰條例第45條開罰處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
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