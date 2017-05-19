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國中會考明後天登場 西螺福興宮為考生祈福

2017-05-19  15:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕106年國中教育會考明、後2天登場，雲林考區應考人數7782人，許多家長這幾天帶著孩子到縣內各廟宇上香祈求考試順利、金榜題名，西螺福興宮今天準備包子、粽子及文昌筆為考生祈福，並送給到廟裡祈福的考生及家長，保祐「包中」。

雲林考區試務負責學校為虎尾高中，試務中心表示，雲林區有7782人報名，比去年減少336人，設有8個考場，分別為斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工及北港高中，共197間試場。

西螺福興宮表示，這幾天有許多家長帶著孩子到廟裡上香祈福，也有家長拿著孩子的准考證供奉在文昌帝君的神尊前，祈求神明保祐金榜題名。

福興宮今天更準備包子、粽子、蔥、菜頭、芹菜等供品為全國考生祈福，董事長楊文鐘表示，每樣供品取其諧音都有祝福之意，蔥代表聰明、菜頭好彩頭、芹菜勤學、包子及粽子為考試包中，此外廟方還準備了2000支2B文昌筆，希望考生能作答順利。

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  • 西螺福興宮今天為考生祈福。（記者黃淑莉攝）

    西螺福興宮今天為考生祈福。（記者黃淑莉攝）

  • 國中會考明、後2天登場，考生家長比考生還緊張，專程到福興宮祈求孩子金榜題名。（記者黃淑莉攝）

    國中會考明、後2天登場，考生家長比考生還緊張，專程到福興宮祈求孩子金榜題名。（記者黃淑莉攝）

  • 國中會考明天登場，西螺福興宮準備了文昌筆、粽子及包子贈送考生及家長。（記者黃淑莉攝）

    國中會考明天登場，西螺福興宮準備了文昌筆、粽子及包子贈送考生及家長。（記者黃淑莉攝）

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