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明國中會考首日有短暫雨 考生記得攜帶雨具

2017-05-19  14:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國中會考將於明後天登場，中央氣象局提醒，週六台灣附近水氣稍多，各地雲量偏多，將出現斷續短暫雨，雖然雨勢不大，提醒參加會考的考生記得攜帶雨具備用；週日水氣減少，西半部天氣大致穩定，但有午後雷陣雨，迎風面的東半部及各地山區仍會有短暫雨，考生出門前也要記得攜帶雨具。

中央氣象局表示，明天各地高溫約31度，後天因水氣減少，中南部高溫可高達32、33度。

下周一、二各地天氣趨於穩定，以多雲天氣型態為主，迎風面的東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部地區則須注意午後熱對流所造成的降雨；白天高溫的部分也會略微回升些，整體而言較偏悶熱。下周三前後則有一波鋒面接近台灣，天氣較不穩定，各地降雨機率增加，可能有局部較大雨勢發生；其中，下週三金馬地區和西半部地區以及下週四全台各地都有可能有雷雨發生，民眾出外要多加留意強陣風及閃電現象，雨勢較大時視線較差也要注意行車安全。

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  • 國中教育會考下午開放查看試場。中央氣象局提醒，週六台灣附近水氣稍多，各地雲量偏多，將出現斷續短暫雨，雖然雨勢不大，提醒參加會考的考生記得攜帶雨具備用。（記者廖淑玲攝）

    國中教育會考下午開放查看試場。中央氣象局提醒，週六台灣附近水氣稍多，各地雲量偏多，將出現斷續短暫雨，雖然雨勢不大，提醒參加會考的考生記得攜帶雨具備用。（記者廖淑玲攝）

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