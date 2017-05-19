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烏來覽勝橋最快年底改建 估花1億5千萬
2017-05-19 14:50
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來風景區老街南側的覽勝橋，歷經前年蘇迪勒和去年梅姬颱風，南勢溪洪流兩度溢過覽勝橋面，影響人車交通安全，經水利署評估防洪高程不足建議改建，工務局長朱惕之說，初步規劃新橋面需抬高3公尺，加上地方反映仍需人車通行，因此規劃採鋼拱橋設計，粗估經費需1億5000萬元，將爭取水利署補助一半，預計年底發包動工，工期1年半。
覽勝橋建於民國59年，位於烏來老街南側，跨南勢溪連接溫泉街，87年時水利單位就曾評估覽勝橋低於一百年的防洪高程，近兩年相繼發生蘇迪勒和梅姬颱風，洪流都漫過覽勝橋面，場面驚險，水利署認為覽勝橋位於河道的落墩也影響到防洪斷面，建議新北市府改建。
目前烏來老街臨南勢溪側，已由第十河川局完成2.5公尺的防洪牆加高工程，符合50年防洪頻率標準，同時浚深南勢溪的砂石，目前僅剩覽勝橋改建工程，經工務局與地方多次溝通，新橋仍會維持人車均可通行，橋寬從原本的4.5公尺增加至7公尺。
朱惕之說，考量改建覽勝橋達到新的防洪高程，要加高3公尺，如果要當車行橋，兩側都要有40公尺的爬坡車道，受限當地兩岸的狹窄空間，橋型改採U字型的鋼拱橋，預估經費1億5千萬元，市府希望能向水利署爭取一半補助。
市長朱立倫今天到場聽取簡報，要求工務局加快規畫腳步，最好今年底就能動工，盡快完工，未來可配合南勢溪兩岸的景觀步道和親水公園，提供民眾來烏來觀光休憩舒適空間。
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