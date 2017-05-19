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「捲袖子野餐日」 捐血傳愛心
2017-05-19 14:40
〔記者林國賢／雲林報導〕血庫拉警報，小英之友會明天於虎尾鎮立圖書館舉行「捲袖子野餐日」，全台串連捐血傳愛心，雲林縣副縣長丁彥哲呼籲民眾踴躍參加。
斗六捐血中心主任黃淑珍表示，現在A、B、O型血液庫存均低於安全庫存量，安全的庫存量為7天，歡迎縣民朋友們明天挽起袖子，一同響應捐血活動。
520總統就職週年，小英之友會串連全台舉行「好血有你，傳愛千里」，明天上午9點至下午4點在虎尾鎮立圖書館，辦理「捲袖子野餐日」，結合草地音樂饗宴，精選在地社團表演、特色市集等活動，邀請熱血民眾捐出熱血，捐血一袋救人一命。
小英之友會會長丁榮哲醫師表示，明天只要完成捐血者均可參加抽獎，包括最新的紅色iphone7、40吋平面電視、腳踏車、現金禮等多項禮品，人人有禮，等著民眾試運氣。
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