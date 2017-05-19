竹市龍舟點睛 今年共計62支隊伍參賽

2017-05-19 14:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市龍舟競賽將在端午節熱鬧登場，今年共計62支參賽隊伍，今天上午舉行龍舟點睛淨港儀式，祈求活動順利。

端午節活動當天，除龍舟競賽外，還有刺激逼真的水上救生演練，由直升機進行空中吊掛作業，岸邊設有為期三天（28日至30日）的創意市集及趣味舞台遊戲，歡迎親子攜手觀龍舟、慶佳節。

市長林智堅表示，每年龍舟競賽競爭激烈、能人輩出，連續拿下9年冠軍的消防局，去年被實力堅強的警察局終止連霸紀錄，今年立志奪回冠軍寶座；而前屆奪得佳績的警察局目標衛冕，但也面臨空軍四九九聯隊3支隊伍的挑戰，其餘更有在地企業、娜魯灣原住民組成隊伍熱情參賽，精彩可期，堪稱「龍舟嘉年華」，5月30日誠摯邀請大家同樂。

南寮漁港為新竹市重要的漁業生產重鎮與觀光景點，承載新竹人對於水岸的記憶，市府預計投入超過9億經費，建設「新竹漁人碼頭」，帶來人潮和新商機，同時結合舊港歷史建築，營造地方特色；其中「國際風箏賽場」將於今年7月完工，並在8月辦理「國際風箏節」、「草地音樂會」等活動，提供市民觀光、休閒、遊憩新去處。市府預計在南寮地區投入9億經費，積極建設，期盼打造台灣的「黃金海岸」。

而重要交通要道台68線，在市府與營建署的共同努力下已於去年7月通車，今年5月「南寮大道」也已動工，將長期以來的紓解塞車困境，並達成幸福南寮的「最後一哩路」，屆時新竹漁港可望成為北台灣最具亮點的觀光漁港。