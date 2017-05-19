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宿舍浴室蓮蓬頭噴毛 男大生崩潰 網友喊「好噁」

2017-05-19  15:40

〔即時新聞／綜合報導〕快吐了！1名住在學校宿舍的男大生，於臉書粉專「靠北中教大」貼照發文指出，洗澡時發現，蓮蓬頭的孔洞內，竟卡著一戳羽毛，讓他好崩潰！

原PO表示，水龍頭一打開，就噴出一堆羽毛，推測應是「鳥死在管線中，泡水腐爛再來羽毛脫落」，根本越洗越髒，細菌含量爆表。

更恐怖的是，「連洗衣間水龍頭打開都是」，衣服也遭殃，原PO忍不住怒吼，「還我乾淨的宿舍啊」！

底下網友見照驚呼，「好噁」、「怎麼敢洗啊」、「噢這次這個太超過了」、「看了睡不著」；也有人質疑，「想知道飲水機水源是？」還有人調侃，「好險不是人的」、「老鼠死在裡面都不意外了」、「洗澡記得抬頭」，其他人則紛紛於留言處標記自己的同學、室友，提醒他們要注意。

《蘋果日報》報導，台中教育大學主秘王玲玲表示，事發地點是男宿迎曦樓2樓，因水塔在封閉的地下室，非相關人員不得進出，2月已清洗過；這次應是鳥兒從水塔的排氣孔進入，已請廠商重新清洗水塔，並於排氣孔加裝網子，防止類似情形再度出現。

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  • 1名住在學校宿舍的男網友表示，洗澡時發現，蓮蓬頭竟卡毛，讓他難以置信。（圖擷取自臉書粉專「靠北中教大」）

    1名住在學校宿舍的男網友表示，洗澡時發現，蓮蓬頭竟卡毛，讓他難以置信。（圖擷取自臉書粉專「靠北中教大」）

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