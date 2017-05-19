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展現餐飲技藝 中山工商首屆特招班畢業展今登場
2017-05-19 14:31
〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商首屆特色招生班今年畢業了，餐旅群今天舉辦畢業成果展，秀出穿金戴銀實力。校長林昭億表示，特招生3年在全國各餐飲技藝賽攻城掠地，為首屆特招打響第一炮，對許多對學業有挫折感的學子是項鼓勵，也是一帖良方。
成果展在中山工商若水大樓廣場和大廳舉行，靜態展示異國料理，包括西餐、日本料理、港點、中餐、東南亞調飲等，動態展示以觀光科的熱舞開場，搭配創意上菜及說菜秀炒熱氣氛，另還有玉子燒接力賽、蜜糖吐司疊疊樂、包粽、製作越南春捲、蝶豆花、玫瑰水餃、珍珠丸子、壽司等，令人食指大動。
謝和恩曾在台中大甲芋見幸福料理、東照山、龜甲萬、全國技能競賽中餐烹飪南區賽奪冠，他國中時不愛念書還愛鬧事，是校園頭疼人物，進入特招班後在餐飲裡找到興趣，拒絕國中玩伴邀約，鑽研廚藝，不僅拿到中餐烹調乙級證照，也成為賽場常勝軍。
在易牙美食節水花達人賽、大甲芋頭節芋頭料理賽拿金牌的吳承翰，國中愛打籃球，曾想進入高中校隊，誤打誤撞栽進果雕世界。他選用冬瓜、芋頭、西瓜、南瓜、紅蘿蔔及白蘿蔔做為雕刻食材，展出「暢遊一國、唇齒六香」為主題的畢業成果，相當吸睛。
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