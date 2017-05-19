竹塹城隍26日坐重機訪北市城隍 夯枷報名起跑

2017-05-19 14:34

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕 「2017竹塹中元城隍祭」8月21日（農曆閏6月30日）熱烈展開，新竹市政府今天在新竹都城隍廟舉行首場「城隍威靈 啟航活動」記者會，為下週五（26日，農曆5月1日）「夯枷」報名首日啟航活動暖身，市長林智堅歡迎全國民眾踴躍報名參與。

記者會首先由鼓藝團隆重演出，磅礡擊鼓聲營造重機車隊出航氣勢，預告「城隍威靈」即將出發，5月26日將由城隍爺帶領Q版神偶大爺、二爺騎重機啟航，活動精彩可期，「夯枷」（戴著紙枷遊街懺悔贖罪）活動報名當天正式開始。

林智堅表示，「竹塹中元城隍祭」是竹市唯一的民俗類無形文化資產，特別配合新竹都城隍廟，於農曆7月期間辦理相關活動，以期保存與發揚民俗文化，讓更多民眾參與並了解其意涵。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，清光緒皇帝晉封新竹城隍為「威靈公」，成為省級城隍，同時下旨在新竹城隍廟舉辦護國佑民法會，令城隍爺每年中元節奉旨遶境賑孤，祈求國泰民安，至今一百多年，祭典傳承至今，成為新竹珍貴獨特的無形文化資產。

文化局表示，為了讓全國民眾於每年農曆7月，見到並參與新竹都城隍廟傳統文化儀式，5月26日夯枷報名首日的上午9時進行啟航活動。首度由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭乘重型機車隊，由新竹出發前往台北府城隍廟沿途祈福，透過造勢宣傳來廣邀全國民眾參與。

文化局表示，新竹都城隍廟沿襲百餘年的「脫枷消業植福法會」，是鬼月的重頭戲之一，活動當日並將透過都城隍廟總幹事現場解說，讓民眾了解其祭典儀式的意涵。8/22（農曆7/1）「揪團夯枷，消災解厄」活動，今年再度開放網路線上報名，服務全國各地想來參與夯枷的民眾，夯枷報名首日（5/26），凡以網路或至現場報名者，皆可獲得「保你平安」手機立環一個。