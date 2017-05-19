| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

竹塹城隍26日坐重機訪北市城隍 夯枷報名起跑

2017-05-19  14:34

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕 「2017竹塹中元城隍祭」8月21日（農曆閏6月30日）熱烈展開，新竹市政府今天在新竹都城隍廟舉行首場「城隍威靈 啟航活動」記者會，為下週五（26日，農曆5月1日）「夯枷」報名首日啟航活動暖身，市長林智堅歡迎全國民眾踴躍報名參與。

記者會首先由鼓藝團隆重演出，磅礡擊鼓聲營造重機車隊出航氣勢，預告「城隍威靈」即將出發，5月26日將由城隍爺帶領Q版神偶大爺、二爺騎重機啟航，活動精彩可期，「夯枷」（戴著紙枷遊街懺悔贖罪）活動報名當天正式開始。

林智堅表示，「竹塹中元城隍祭」是竹市唯一的民俗類無形文化資產，特別配合新竹都城隍廟，於農曆7月期間辦理相關活動，以期保存與發揚民俗文化，讓更多民眾參與並了解其意涵。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，清光緒皇帝晉封新竹城隍為「威靈公」，成為省級城隍，同時下旨在新竹城隍廟舉辦護國佑民法會，令城隍爺每年中元節奉旨遶境賑孤，祈求國泰民安，至今一百多年，祭典傳承至今，成為新竹珍貴獨特的無形文化資產。

文化局表示，為了讓全國民眾於每年農曆7月，見到並參與新竹都城隍廟傳統文化儀式，5月26日夯枷報名首日的上午9時進行啟航活動。首度由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭乘重型機車隊，由新竹出發前往台北府城隍廟沿途祈福，透過造勢宣傳來廣邀全國民眾參與。

文化局表示，新竹都城隍廟沿襲百餘年的「脫枷消業植福法會」，是鬼月的重頭戲之一，活動當日並將透過都城隍廟總幹事現場解說，讓民眾了解其祭典儀式的意涵。8/22（農曆7/1）「揪團夯枷，消災解厄」活動，今年再度開放網路線上報名，服務全國各地想來參與夯枷的民眾，夯枷報名首日（5/26），凡以網路或至現場報名者，皆可獲得「保你平安」手機立環一個。

廣告
  • 今年城隍祭首度由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，下週五搭乘重型機車隊，由新竹出發前往台北府城隍廟沿途祈福。（記者蔡彰盛攝）

    今年城隍祭首度由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，下週五搭乘重型機車隊，由新竹出發前往台北府城隍廟沿途祈福。（記者蔡彰盛攝）

  • 新竹市政府在新竹都城隍廟舉行首場「城隍威靈 啟航活動」記者會，宣告「夯枷」活動自26日起開放報名。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市政府在新竹都城隍廟舉行首場「城隍威靈 啟航活動」記者會，宣告「夯枷」活動自26日起開放報名。（記者蔡彰盛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夯枷 新竹都城隍廟 竹塹中元城隍祭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：竹塹城隍26日坐重機訪北市城隍 夯枷報名起跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.