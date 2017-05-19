親手烘焙蛋糕 祝學長姐金榜題名

2017-05-19 14:21

〔記者陳燦坤／雲林報導〕國中會考在即，北港建國國中在校生突發奇想，訂製鑄上吉祥話的銅印，烙在自製的杯子蛋糕，學校今天午餐則準備包子及粽子，取諧音「包高中」，祝福每位應屆畢業生都能如願考上學校。

建國國今天的午餐很特別，多位在校生在廚工媽媽幫忙下，將烤箱打開，一股香氣迎面而來，烤盤裡擺著整齊的杯子蛋糕，與一般蛋糕不同之處在於表面烙上巧、鼠及金榜題名等圖案，學校解釋這些圖案都是在校生親手設計，再委託廠商鑄造，巧代表台語聰明意思，鼠則是鼠來寶，無非是祈求學長、姐在這次國中會考順利考上理想學校。

校方表示，國中升高中是人生一個重要階段，學校同様希望每位學生都能達成願望，所以今天午餐也準備了包子與粽子，鼓勵學生朝自己目標邁進。