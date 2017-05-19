| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

親手烘焙蛋糕 祝學長姐金榜題名

2017-05-19  14:21

〔記者陳燦坤／雲林報導〕國中會考在即，北港建國國中在校生突發奇想，訂製鑄上吉祥話的銅印，烙在自製的杯子蛋糕，學校今天午餐則準備包子及粽子，取諧音「包高中」，祝福每位應屆畢業生都能如願考上學校。

建國國今天的午餐很特別，多位在校生在廚工媽媽幫忙下，將烤箱打開，一股香氣迎面而來，烤盤裡擺著整齊的杯子蛋糕，與一般蛋糕不同之處在於表面烙上巧、鼠及金榜題名等圖案，學校解釋這些圖案都是在校生親手設計，再委託廠商鑄造，巧代表台語聰明意思，鼠則是鼠來寶，無非是祈求學長、姐在這次國中會考順利考上理想學校。

校方表示，國中升高中是人生一個重要階段，學校同様希望每位學生都能達成願望，所以今天午餐也準備了包子與粽子，鼓勵學生朝自己目標邁進。

廣告
  • 建國國中在校生今烘焙蛋糕，祝福應屆畢業生會考順利。（記者陳燦坤攝）

    建國國中在校生今烘焙蛋糕，祝福應屆畢業生會考順利。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：親手烘焙蛋糕 祝學長姐金榜題名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.