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小英執政滿週年 高教工會批政策跳票
2017-05-19 14:20
〔記者林彥彤／台北報導〕小英執政將滿週年，為此高教工會今召開記者會直批，針對兼任教師與兼任助理的勞動權益，選前總統蔡英文曾承諾的政策嚴重跳票，不僅無法納勞基法，甚至政策還大轉彎出現倒退現象，呼籲「最會溝通政府」誠懇檢討，至少兌現當初選前的承諾。
據統計，高教中大專兼任教師人數約4.6萬人，其中全職兼任教師（也就是僅有兼任教師一工作）的計1.3萬人，另大專院校內學生兼任助理人數約28萬人。
高教工會指出，兼任教師的勞工權益既不受教師法保障，就連勞基法也將其排除在外，而學生研究助理也是長期存在勞動權益未受勞基法保障問題。
高教工會研究員陳柏謙表示，為改善高教兼任教師與助理的勞動權益，蔡英文曾承諾將其納進勞基法，不料日前先是錯誤將兼任教師區分為「具本職」與「未具本職」（即僅有兼任教師一職業的勞工），導致應未具本職勞工適用勞基法而受校方大量解僱，現在甚至宣布，兼任教師無論具本職與否今年8月都不適用《勞動基準法》。
高教工會今引用蔡英文選前的談話內容：如果你是基層學術工，你要小心高等教育的打工環境正在快速崩壞，這批兼任助理薪資久未調漲，更因未受《勞動基準法》的保障而面臨超時勞動。高教工會進一步指證，選前蔡英文曾承諾要將學生兼任助理納入適用《勞動基準法》等。
陳柏謙直批，無論是兼任教師或是助理等勞工，1年後的現在仍被勞基法排除在外，他們不僅是高教非典型勞動者所面臨的處境，可能也是全台灣其他非典型勞動者的困境，呼籲新政府正視此問題，兌現其選前承諾。
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