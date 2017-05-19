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全國調酒賽選拔2國手 和春上演同門之爭
2017-05-19 14:16
全國調酒大賽登場，選手使出渾身解數。（記者洪臣宏攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕第15屆五洲盃全國調酒暨托盤大賽今天在和春技術學院登場，來自全國788位選手參賽，最有看頭的是國手選拔，6名和春學生角逐世界盃及亞太盃國際調酒大賽2張門票，上演同門之爭。
由中華民國國際調酒協會與和春技術學院共同舉辦的五洲盃全國調酒暨托盤大賽，有來自高中職38所、20所大專院校、788位選手參加，組別分為高中職傳統調酒組及花式調酒組、職業大專傳統調酒組及花式調酒組、職業大專及高中職雙人托盤競賽、職業大專及高中職創意國服傳統調酒組以及菁英侍酒師大賽。
重頭戲為選拔出2位國手，分別代表台灣參加8月份新加坡的亞太盃，及10月份丹麥的國際調酒大賽，參賽6位選手都是和春餐飲系學生，上演兄弟鬩牆的君子之爭。
響應政府新南向政策，今年新增創意國服調酒比賽，學生分別穿上越南、泰國、印尼、中國、韓國及馬來西亞傳統服裝，使用母國特色的食材來比創意調飲，作品令人驚豔。
新二代陳錦慧說，以前沒人注意新住民，現在明顯感到受重視，新住民活動、補助增多了；馬、韓混血兒溫偉莉很喜歡台灣人的熱情，今年離開故鄉到台灣念書，她說因為興趣參賽，很好玩。
托盤比賽強調穩定性、儀態、速度，選手必須在2分鐘內將水、咖啡、雞尾酒倒入杯內，以托盤來回走30公尺，杯內飲料不可外漏。高英工商吳妍萱說，為了比賽時保持笑容，在家對著練習；謝權哲因為興趣參賽，他說，若得獎還有助於推甄加分。
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